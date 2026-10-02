Путініст Охлобистін ледь не загинув на Донбасі через снаряд ЗСУ

60-річний російський пропагандист Іван Охлобистін ледь не загинув під час поїздки на Донбас. Снаряд Збройних сил України потрапив у готель, в якому зупинився актор зі своєю дружиною.

Російський актор з дружиною та зятем встиг покинути будівлю. Про це розповів режисер Олег Фомін, пишуть російські медіа.

Охлобистіна ледь не вбило на Донбасі

За інформацією режисера, Охлобистін поїхав у так звану "ДНР" разом з дружиною та зятем. Росіяни зупинились у готельному номері. Снаряд українських військових потрапив прямо у будівлю, але актор встиг виїхати звідти.

"Іван Охлобистін — мій близький товариш. Він поїхав на Донбас, вони жили з дружиною та зятем в одному номері. Коли вони звідти виїхали, туди прилетіло", — сказав Фомін.

Позиція Охлобистіна у війні

Російський актор з початку повномасштабного вторгнення підтримує агресора. Він також є прихильником президента РФ Володимира Путіна.

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Охлобистін заявляв, що Росія нібито "звільнить" Київ та Одесу до 2030 року. На його думку, у 2040-му на РФ начебто чекатиме "тріумф".

До речі, під приціл ЗСУ Охлобистін потрапляє не вперше. У 2023 році під час поїздки до окупованої частини Донецької області актор "спіймав" кулю по бронежилету.

В Україні СБУ висунула Охлобистіну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганда війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Пропагандист Іван Охлобистін Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іван Охлобистін запевнив, що Миколаїв та Одеса — це територія Росії. Він зауважив, що "не залишив би" Україні жодного кілометра.

Також актор раптом заговорив про наступ на свободу слова в Росії. Актор заявив, що "цифрові обмеження — це величезна помилка".

Крім того, Іван Охлобистін заявляв, що збирається воювати на території України.