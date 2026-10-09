Медведев пригрозил охотой на иностранцев после задержания основателя Z-канала "Рыбарь"

Задержание основателя Z-канала "Рыбарь" в Черногории вызвало угрозы со стороны Москвы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о задержании граждан Европы и США для будущих обменов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание администратора Z-публики "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории. Он пригрозил задержаниями в России граждан США и Европы с целью "восстановления обменного фонда".

"Теперь, вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских д*билов, чтобы вытаскивать своих", — заявил чиновник.

Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Михаила Звинчука

По его словам, в Европе "потенциально на всех россиян объявлен охотничий сезон", и арестовать могут кого угодно. Особое внимание, по словам Медведева, будет уделяться тем, кто говорит правду о западных странах и "бандеровском неонацистском режиме". Россиянам якобы уже бесполезно ездить в страны ЕС даже с благими намерениями, ведь от ареста не защищают ни визы, ни приглашения, ни какие-либо гарантии.

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По мнению чиновника, в Европе радушно принимают лишь тех, кого он назвал "релокантскими отбр*сами", да и то временно. Завершил свое обращение Медведев пословицей: с волками жить — по-волчьи выть.

Ранее сообщалось, что в Черногории был задержан пропагандист и основатель Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук. Вместе с ним были задержаны его знакомые.

Кроме того, 60-летний российский пропагандист Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс: снаряд ВСУ попал в отель, где он находился вместе с женой.