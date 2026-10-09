Основателя Z-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории: в МИД РФ отреагировали

В Черногории был задержан пропагандист и основатель Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук. Вместе с ним были задержаны и его знакомые.

Основателя российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории утром 9 октября. Известно, что он работал в пресс-службе Минобороны РФ. Вместе с ним также задержали нескольких его знакомых, среди них — Валерия Звинчук. Об этом сообщает Astra.

Как отмечает ведомство, задержание произошло в городе Рисан на берегу Боки Которской. К операции были привлечены как полиция, так и Агентство национальной безопасности страны. На данный момент Telegram-канал "Рыбарь" никак не прокомментировал задержание Звинчука. Также известно, что МИД России начал выяснять все детали задержания.

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Стоит отметить, что Европа уже давно следит за деятельностью этого проекта. В июле Великобритания и Евросоюз ввели санкции против руководства и сотрудников канала "Рыбарь", который связывают с Минобороны РФ. Кроме того, в феврале был заблокирован доступ к ChatGPT, поскольку авторы использовали ИИ для продвижения кремлевских нарративов среди международной аудитории. Также в 2024 году США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию об этом канале.

Это уже не первый случай задержания администраторов канала в Европе — ещё в сентябре чешская полиция задержала Виталия Чащухина и оператора Игоря Долматова. Они приехали в Прагу для съемок материала к документальному сериалу о ситуации в Европе, заказанному пропагандистским каналом.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты заявили, что украинская певица Лобода якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом, но запросила за это многомиллионный гонорар.

Кроме того, 60-летний пропагандист РФ Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Известно, что снаряд ВСУ попал в отель, где находился актер со своей женой.