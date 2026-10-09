Засновника Z-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука затримали в Чорногорії: в МЗС РФ відреагували

У Чорногорії було затримано пропагандиста та засновника Telegram-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука. Разом з ним, затримали і його знайомих.

Засновника російського пропагандистського Telegram-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука затримали у Чорногорії вранці 9 жовтня. Відомо, що він працював у пресслужбі Міноборони РФ. Разом з чоловіком також затримали кілька його знайомих, серед них – Валерія Звінчук. Про це повідомляє Astra.

Як зазначає відомство, затримання відбулося в місті Рисан на березі Боки Которської. До операції залучили як поліцію, так і Агентство національної безпеки країни. Наразі Telegram-канал "Рыбарь" ніяк не прокоментував затримання Звінчука. Також відомо, що МЗС Росії почало зʼясовувати всі деталі затримання.

Варто зазначити, що Європа вже давно слідкує за діяльністю проєкту. У липні Велика Британія та Євросоюз запровадили санкції проти керівництва та співробітників каналу "Рыбарь", який повʼязують з Міноборони РФ. Крім цього, у лютому був заблокований доступ до ChatGPT, адже автори використовували ШІ для просування кремлівських наративів для міжнародної аудиторії. Також у 2024 році США оголосив нагороду до $10 мільйонів у разі отримання інформації про канал.

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Це вже не перший випадок затримання адмінів каналу у Європі – ще у вересні чеська поліція затримала Віталія Чащухіна й оператора Ігоря Долматова. Вони приїхали до Праги задля зйомок матеріалу для документального серіалу про європейську ситуацію, замовленого пропагандистським каналом.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти заявили, що українська співачка Лобода нібито погодилася виступили перед росіянами за кордоном, але попросила за це багатомільйонний рахунок.

Крім цього, 60-річний пропагандист РФ Іван Охлобистін ледь не загинув під час поїздки на Донбас. Відомо, що снаряд ЗСУ влучив у готель, де пербував актор з дружиною.