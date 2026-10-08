Пропагандисты в РФ "размечтались" о концерте Лободы: названа сумма в 19 миллионов рублей

Российские пропагандисты сообщили, что украинская певица Светлана Лобода якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом. Однако артистка якобы выставила многомиллионный чек.

Речь идет о сумме в 19 миллионов российских рублей или 200 тысяч евро. Об этом сообщило российское пропагандистское СМИ "РИА Новости", которое якобы получило эту информацию от источника, осведомленного об этом вопросе.

Что говорят пропагандисты

Российское издание утверждает, что, помимо солидной суммы, у артистки якобы есть еще ряд условий относительно этого мероприятия. Речь идет о том, что мероприятие должно быть закрытым и проходить без "посторонних глаз". Также определен статус заказчиков такого концерта: СМИ пишут, что они должны обязательно быть резидентами той страны, на территории которой планируется провести частное выступление.

Видео дня

Российские СМИ опубликовали сообщение о Лободе Фото: Скрін

Также "РИА Новости" сообщает, что, помимо выплаты многомиллионного гонорара, от организаторов мероприятия якобы требуют взять на себя оформление виз. При этом документы нужно будет оформлять не только самой Лободе, но и членам её команды.

На момент публикации ни сама украинская певица, ни представители её команды не прокомментировали эти сообщения россиян.

Стоит отметить, что российские пропагандисты не впервые публикуют подобные заявления об артистке. Так, в июне 2022 года российские СМИ писали, что Лобода якобы согласилась выступить перед российской аудиторией, но выдвинула одно условие: концерт должен состояться не на территории РФ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Лобода прямо во время концерта шокировала заявлением об Украине;

Лобода лишилась элитного особняка в Подмосковье за 9 миллионов долларов.

Ранее Лободу подверглись критике из-за "присутствия" российского актёра на сцене.