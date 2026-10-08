Пропагандисти в РФ "розмріялися" про концерт Лободи: названо суму в 19 мільйонів рублів

Російські пропагандисти повідомили, що українська співачка Світлана Лобода нібито погодилася виступити перед росіянами за кордоном. Проте артистка нібито виставила багатомільйонний чек.

Йдеться про суму у 19 мільйонів російських рублів або ж 200 тисяч євро. Про це повідомило російське пропагандистське медіа "РИА Новости", яке нібито отримало цю інформацію від джерела, обізнаного із цим питанням.

Що кажуть пропагандисти

Російське видання стверджує, що, окрім кругленької суми, артистка нібито має ще низку умов щодо цього заходу. Йдеться про те, що подія має бути закритого типу і проводитися без "сторонніх очей". Також визначено статус замовників такого концерту: медіа пише, що вони мають обов'язково бути резидентами тієї країни, на території якої планується провести приватний виступ.

Російські ЗМІ оприлюднили повідомлення про Лободу Фото: Скрін

Також "РИА Новости" пише, що, крім виплати багатомільйонного гонорару, від організаторів заходу нібито вимагають взяти на себе оформлення віз. Документи при цьому потрібно буде оформлювати не лише самій Лободі, а й членам її команди.

Видео дня

На момент публікації ані сама українська співачка, ані представники її команди не коментували ці повідомлення росіян.

Варто зауважити, що російські пропагандисти не вперше публікують подібні заяви про артистку. Так, у червні 2022 року росЗМІ писали, що Лобода нібито погодилася виступити перед російською аудиторією, але виставила одну умову: концерт має відбутися не на території РФ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше Лободу розкритикували через "присутність" російського актора на сцені.