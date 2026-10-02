"Лобода – це Україна": співачка шокувала несподіваною заявою (відео)
Відома співачка Світлана Лобода шокувала новою заявою про Україну. Артистка прямо під час концерту виразила свою любов до країни, в якій народилась.
Знаменитість виступила перед шанувальниками в ефектному образі і розповіла про своє ставлення до України. Відповідне відео оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов у Telegram-каналі.
Що сказала Лобода про Україну
За словами співачки, вона цінить Україну та свій рід. Артистка вважає, що людина без коріння – це людина, в якої нічого немає.
"Лобода – це Україна! Лобода із України! Вона завжди представлятиме свою країну, яку любить. Тому що цінить свій рід, тому що знає: людина без роду, без коріння – це людина, в якої нема нічого", — сказала Лобода.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на заяву співачки. Одні підтримали її, а інші – розкритикували.
- "Особисто знайомі, Лобода – одна з найкращих і найвідданіших зірок. Робить для країни тихо і не кричить";
- "Україні вона не потрібна, от хай далі рахує себе Україною";
- "Особливо найвідданіший її вчинок — виступати на корпоративі у росіян";
- "Краще бути людиною відкритою, ніж половина, як NK".
Позиція Лободи у війні
Цікаво, що після окупації Криму артистка продовжила виступати на території Росії, а також брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці просили позбавити Лободу громадянства та заборонити співати у нашій державі.
Однак після початку повномасштабної війни знаменитість повністю обірвала зв'язки з РФ. Вона заявила про підтримку України.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Світлана Лобода виступила на весіллі російського футболіста Микити Хайкіна, що відбулося у Франції. Подія викликала суспільний резонанс.
- Водночас співачка намагалася продати маєток у Підмосков'ї з 2023 року. Покупцем став неназваний російський олігарх.
Крім того, Світлана Лобода опинилася в центрі скандалу через свою поведінку на концерті в Осло. Під час виступу зірка взяла в руки український прапор, проте не розгорнула його.