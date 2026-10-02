"Лобода — это Украина": певица шокировала неожиданным заявлением (видео)

Известная певица Светлана Лобода шокировала новым заявлением об Украине. Артистка прямо во время концерта выразила свою любовь к стране, в которой родилась.

Знаменитость выступила перед поклонниками в эффектном образе и рассказала о своем отношении к Украине. Соответствующее видео опубликовал блогер-сплетник Богдан Беспалов в Telegram-канале.

Что сказала Лобода об Украине

По словам певицы, она ценит Украину и свою семью. Артистка считает, что человек без корней — это человек, у которого ничего нет.

"Лобода — это Украина! Лобода из Украины! Она всегда будет представлять свою страну, которую любит. Потому что ценит свой род, потому что знает: человек без рода, без корней — это человек, у которого нет ничего", — сказала Лобода.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на заявление певицы. Одни поддержали её, а другие — раскритиковали.

Видео дня

"Мы лично знакомы, Лобода — одна из лучших и самых преданных звезд. Она тихо работает на благо страны и не афиширует это";

"Украине она не нужна, пусть и дальше считает себя Украиной";

"Особенно преданным её поступком является выступление на корпоративе у русских";

"Лучше быть открытым человеком, чем наполовину, как NK".

Реакция сети на заявление Лободы Фото: Telegram Реакция сети на заявление Лободы Фото: Telegram Реакция сети на заявление Лободы Фото: Telegram

Позиция Лободы в войне

Интересно, что после оккупации Крыма артистка продолжила выступать на территории России, а также участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы просили лишить Лободу гражданства и запретить ей петь в нашей стране.

Однако после начала полномасштабной войны знаменитость полностью разорвала связи с РФ. Она заявила о поддержке Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Лобода выступила на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина, которая состоялась во Франции. Это событие вызвало общественный резонанс.

В то же время певица с 2023 года пыталась продать поместье в Подмосковье. Покупателем стал неназванный российский олигарх.

Кроме того, Светлана Лобода оказалась в центре скандала из-за своего поведения на концерте в Осло. Во время выступления звезда взяла в руки украинский флаг, однако не развернула его.