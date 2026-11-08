Высота 23 метра: на Манхэттене установили главную рождественскую елку Нью-Йорка (фото)

В Нью-Йорке уже установили главную рождественскую ёлку. Праздничное дерево традиционно обустраивают возле Рокфеллер-центра в Манхэттене.

В воскресенье, 8 ноября, несмотря на то, что до Рождества остаётся полтора месяца, в Нью-Йорке уже установили главный атрибут праздника. Об этом в сети Threads сообщила пользовательница Екатерина Мазур.

Елка прибыла на место

Она опубликовала кадры, на которых видно, как работники в защитных жилетах выгружают гигантскую "зеленую красавицу" из машины и устанавливают её на положенное место.

В память об этом событии жители и гости города могли получить веточку с дерева, которые любезно раздавали во время установки.

Маленькая веточка от могучего дерева Фото: скриншот

Этой елке около 75 лет, её высота составляет 23 метра, а вес — более 11 тонн, сообщила очевидица события.

Норвежскую елку доставили под усиленным полицейским эскортом 7 ноября из Уэст-Эдместона, населенного пункта в северной части штата, сообщает ABC7.

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Торжественное зажжение рождественской елки запланировано на 2 декабря. Елка будет украшена гирляндами из более чем 50 000 энергоэффективных светодиодных лампочек и увенчана звездой Swarovski.

Посетители смогут увидеть дерево до середины января, после чего его распилят на пиломатериалы и передадут в дар организации Habitat for Humanity.

Напомним, в прошлом году новогоднюю елку в Киеве можно было купить по цене от 500 грн. Композиция из веток могла обойтись в 250 грн.

Кроме того, Фокус писал о главной новогодней елке Украины 2026 года.