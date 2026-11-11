В США заблокировали импичмент Хегсету: Трамп упрекнул в голосовании и призвал остановить демократов

Конгрессмен-республиканец Томас Масси выдвинул инициативу по оглашению импичмента министру обороны США Питу Хегсету из-за военных операций в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Однако Палата представителей, где большинство имеют республиканцы, отклонила инициативу, а президент Дональд Трамп подверг резкой критике подобные попытки.

Лидеры Республиканской партии во время голосования во вторник, 10 ноября, сорвали попытку импичмента, проголосовав с результатами 211 против 204. Об этом пишет издание NBC News.

Американские СМИ сообщили, что этот шаг стал неожиданным проявлением единства со стороны Республиканской партии. Даже самые ярые критики Хегсета выступили против инициативы Масси, заявив, что действия чиновника не соответствуют уровню "тяжких преступлений и проступков".

Кадры голосования Палаты представителей за импичмент Хегсета

Автором резолюции об импичменте был конгрессмен Томас Масси, республиканец от штата Кентукки, ярый критик Хегсета и президента Дональда Трампа. Масси подал это предложение как "приоритетное", поэтому лидеры Республиканской партии были вынуждены провести голосование в течение двух законодательных дней.

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"Хегсет нарушил нормы ведения войны, и это наносит ущерб и позор нашей стране, а также ставит под угрозу наших солдат в будущих конфликтах", — заявлял автор инициативы.

Сам министр обороны США подверг критике процедуру импичмента, назвав ее "политическим спектаклем".

"Это фарс, это пиар-ход, и все это знают", — заявлял Хегсет.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп также выступил с резкой критикой инициативы Томаса Масси, назвав его "неудачником". Глава Белого дома предупредил, что демократы якобы угрожают Штатам, и на своей странице в Truth Social призвал их остановить.

"Попытка демократов инициировать импичмент министра обороны Пита Хегсета потерпела сокрушительное поражение! Все республиканцы, за исключением Томаса Масси — настоящего неудачника, — проголосовали в пользу Пита. Еще раз подчеркиваем: победы в Венесуэле и Иране, лучшие показатели набора вступление!) и дух, которого редко видели раньше, привели к оправданию великого американского патриота.

Трамп призвал остановить демократов после голосования за импичмент Хегсета Фото: Скрін

Следует заметить, что ранее главе Пентагона выдвигали обвинения из-за войны в Иране. В сентябре этого года агентство Reuters сообщало, что Масси подал в Палату представителей США статьи импичмента против министра обороны, которыми предъявил ему обвинения в злоупотреблении должностью из-за войны в Иране. Речь шла о злоупотреблении служебным положением из-за выполнения приказа о ведении военных действий против Ирана без одобрения Конгресса США.

Ранее медиа Axios писало, что в США заговорили об импичменте Трампа после угроз уничтожить Иран.