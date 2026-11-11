У США заблокували імпічмент Гегсету: Трамп дорікнув за голосування і закликав зупинити демократів

Конгресмен-республіканець Томас Массі висунув ініціативу щодо оголошення імпічменту міністру оборони США Піту Гегсету через військові операції в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні. Проте Палата представників, де більшість мають республіканці, відхилила ініціативу, а президент Дональд Трамп різко розкритикував подібні спроби.

Лідери Республіканської партії під час голосування у вівторок, 10 листопада, зірвали спробу імпічменту, проголосувавши із результатами 211 проти 204. Про це пише видання NBC News.

Американські ЗМІ повідомили, що цей крок став несподіваним виявом єдності з боку Республіканської партії. Навіть найзатятіші критики Гегсета виступили проти ініціативи Массі, заявивши, що дії посадовця не відповідають рівню "тяжких злочинів та проступків".

Кадри голосування Палати представників за імпічмент Гегсета

Автором резолюції про імпічмент був конгресмен Томас Массі, республіканець від штату Кентуккі, затятий критик Гегсета та президента Дональда Трампа. Массі подав цю пропозицію як "пріоритетну", через що лідери Республіканської партії були змушені провести голосування протягом двох законодавчих днів.

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"Гегсет порушив норми ведення війни, і це завдає шкоди та ганьби нашій країні, а також ставить під загрозу наших солдатів у майбутніх конфліктах", — заявляв автор ініціативи.

Сам міністр оборони США розкритикував процедуру імпічменту, назвавши її "політичним спектаклем".

"Це фарс, це піар-хід, і всі це знають", — заявляв Гегсет.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп також виступив із різкою критикою ініціативи Томаса Массі, назвавши його "невдахою". Глава Білого дому попередив, що демократи нібито загрозують Штатам, і на своїй сторінці у Truth Social закликав їх зупинити.

"Спроба демократів ініціювати імпічмент міністра оборони Піта Гегсета зазнала нищівної поразки! Усі республіканці, за винятком Томаса Массі — справжнього невдахи, — проголосували на користь Піта. Ще раз наголошуємо: перемоги у Венесуелі та Ірані, найкращі показники набору до лав збройних сил за всю історію (довгі черги на вступ!) та дух, якого рідко коли бачили раніше, призвели до виправдання великого американського патріота. Демократи продовжують використовувати Сполучені Штати Америки як зброю та зловживати ними. Їх треба зупинити!", — написав Трамп.

Трамп закликав зупинити демократів після голосування за імпічмент Гегсету Фото: Скрін

Варто зауважити, що раніше главі Пентагону висували звинувачення через війну в Ірані. У вересні цього року агентство Reuters повідомляло, що Массі подав до Палати представників США статті імпічменту проти міністра оборони, якими висунув йому звинувачення у зловживанні посадою через війну в Ірані. Йшлося зокрема про зловживання службовим становищем через виконання наказу про ведення військових дій проти Ірану без схвалення Конгресу США.

Раніше медіа Axios писало, що у США заговорили про імпічмент Трампу після погроз знищити Іран.