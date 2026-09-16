Главі Пентагону Піту Гегсету ініціювали імпічмент: передусім — через війну з Іраном

У Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Резолюцію подали як пріоритетну, тому Палата представників має розглянути її найближчими днями.

Республіканець Томас Массі подав до Палати представників США статті імпічменту проти Піта Гегсета, якими висунув йому звинувачення у зловживанні посадою через війну в Ірані. Про це повідомило агентство Reuters.

Гегсета звинувачують у зловживанні службовим становищем через виконання наказу про ведення військових дій проти Ірану без схвалення Конгресу США. Палата представників повинна розглянути статті імпічменту главі Пентагону протягом двох законодавчих днів.

Агентство пише, що шансів на те, що імпічмент Гегсету буде схвалено, наразі небагато. Проте цей крок представника республіканців може змусити палату провести голосування, яке може виявитися складним для деяких його колег-республіканців, що готуються покинути Вашингтон перед проміжними виборами в листопаді. Сам Массі відомий як відвертий критик війни з Іраном, а також противник допомоги Ізраїлю.

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"Взявши участь у бойових діях в Ірані понад 90 днів без дозволу Конгресу, міністр Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності" заявив Массі.

Як пише The Guardian, у резолюції Массі викладено вісім ймовірних порушень конституції Гегсетом. Окрім нападу на Іран без схвалення Конгресу, йдеться також про ігнорування резолюції про військові повноваження, схваленої Палатою представників та Сенатом США у червні, яка вимагає припинення конфлікту.

У резолюції також звинувачується Гегсет в "ігноруванні" законів, які могли б мінімізувати втрати серед цивільного населення, і зокрема згадується удар США по школі в Мінабі, що в Ірані, в результаті якого загинуло понад 168 людей. Глава Пентагону звинувачується також у "позасудових стратах" щонайменше 221 особи на човнах, підозрюваних у перевезенні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони США та екскерівник ЦРУ Леон Панетта спрогнозував продовження війни проти Ірану.

Також видання The Washington Post писало, що військові США забили тривогу через війну з Іраном.