Армению лишили права голоса в ОДКБ: Кремль назвал причину

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишили Армению права голоса и возможности выдвигать кандидатов на ряд руководящих должностей в блоке. Решение было принято на саммите в Москве.

В материале The Moscow Times в качестве причины указана неуплата Ереваном взносов в бюджет организации в течение двух лет. При этом Армению не исключили из ОДКБ — формально она по-прежнему является его участницей.

Об этом решении сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, а его принятие подтверждают сообщения армянских СМИ и обнародованный перечень документов саммита. По словам Пескова, участники организации решили лишить Ереван права голоса, а также возможности назначать своих представителей на ответственные должности в структурах ОДКБ. Он объяснил это тем, что Армения "уже несколько лет не выполняла свои обязательства".

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Какие ограничения ввели в отношении Армении

Решение основано на статье 25 устава организации, которая предусматривает, что государство, не погашающее задолженность перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет, может лишиться права голоса и возможности выдвигать кандидатов на должности, предусмотренные квотами для стран-участниц.

Ограничения будут действовать до полного погашения долга. Таким образом, это решение не означает автоматического исключения Армении из организации или прекращения всех её прав по Договору о коллективной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ Талатбек Масадиков заявил, что вопрос об исключении Армении на московском саммите не рассматривался. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркнул, что организация не планирует исключать Ереван. По его словам, даже после введения ограничений Армения сохранит основные права по договору, в частности право на коллективную безопасность.

Почему Армения не участвует в работе ОДКБ

Отношения Еревана с организацией ухудшились после обострения конфликта с Азербайджаном. Армянские власти обвиняли ОДКБ в том, что блок не отреагировал должным образом на ситуацию на армяно-азербайджанской границе и не оказал ожидаемой поддержки.

В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о приостановке участия страны в деятельности ОДКБ. С тех пор Армения не участвует в мероприятиях организации и прекратила выплачивать членские взносы. В то же время Ереван не подавал формального заявления о выходе из блока.

5 ноября 2026 года Пашинян вновь заявил, что интерес Армении к ОДКБ исчерпался. Он сделал это накануне московского саммита, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о применении к стране статьи 25 Устава.

Пашинян отправился в Турцию вместо саммита в Москве

11 ноября Пашинян не прибыл в Москву на заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместо этого он отправился в Анталию, где принял участие во встрече лидеров в рамках 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31). О рабочем визите премьера в Турцию сообщила его канцелярия. В программе также были предусмотрены двусторонние встречи с иностранными лидерами.

Армения продолжает балансировать в отношениях с различными партнерами. В августе "Фокус" писал о проекте TRIPP и изменениях в региональном балансе сил вокруг Армении на фоне договоренностей Еревана, Вашингтона и Баку: как транспортный проект меняет расклад сил вокруг Армении.

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