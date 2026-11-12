Вірменію позбавили права голосу в ОДКБ: Кремль назвав причину

Країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) позбавили Вірменію права голосу та можливості висувати кандидатів на низку керівних посад у блоці. Рішення ухвалили на саміті в Москві.

У матеріалі The Moscow Times причиною названо несплату Єреваном внесків до бюджету організації протягом двох років. Водночас Вірменію не виключили з ОДКБ — формально вона залишається її учасницею.

Про рішення повідомив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, а його ухвалення підтверджують повідомлення вірменських медіа та оприлюднений перелік документів саміту. За словами Пєскова, учасники організації вирішили позбавити Єреван права голосу, а також можливості призначати своїх представників на відповідальні посади в структурах ОДКБ. Він пояснив це тим, що Вірменія "вже кілька років не виконувала свої зобов’язання".

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Які обмеження запровадили проти Вірменії

Рішення ґрунтується на статті 25 статуту організації, яка передбачає, що держава, яка не погашає заборгованість перед бюджетом ОДКБ протягом двох років, може втратити право голосу та можливість висувати кандидатів на посади, передбачені квотами для країн-учасниць.

Обмеження діятимуть до повного погашення боргу. Таким чином, рішення не означає автоматичного виключення Вірменії з організації або припинення всіх її прав за Договором про колективну безпеку.

Генеральний секретар ОДКБ Талатбек Масадиков заявив, що питання виключення Вірменії на московському саміті не розглядали. Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також наголошував, що організація не планує виганяти Єреван. За його словами, навіть після запровадження обмежень Вірменія зберігатиме основні права за договором, зокрема право на колективну безпеку.

Чому Вірменія не бере участі в роботі ОДКБ

Відносини Єревана з організацією погіршилися після загострення конфлікту з Азербайджаном. Вірменська влада звинувачувала ОДКБ у тому, що блок не відреагував належним чином на ситуацію на вірменсько-азербайджанському кордоні та не надав очікуваної підтримки.

У лютому 2024 року прем’єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про замороження участі країни в діяльності ОДКБ. Відтоді Вірменія не бере участі в заходах організації та припинила сплачувати членські внески. Водночас формальної заяви про вихід із блоку Єреван не подавав.

5 листопада 2026 року Пашинян знову заявив, що інтерес Вірменії до ОДКБ вичерпався. Він зробив це напередодні московського саміту, на якому мали розглянути питання про застосування до країни статті 25 статуту.

Пашинян поїхав до Туреччини замість саміту в Москві

11 листопада Пашинян не прибув до Москви на засідання Ради колективної безпеки ОДКБ. Натомість він вирушив до Анталії, де взяв участь у зустрічі лідерів у межах 31-ї Конференції ООН з питань зміни клімату (COP31). Про робочий візит прем’єра до Туреччини повідомила його канцелярія. У програмі також були передбачені двосторонні зустрічі з іноземними лідерами.

Вірменія продовжує балансувати у відносинах із різними партнерами. У серпні Фокус писав про проєкт TRIPP та зміни в регіональному балансі сил навколо Вірменії на тлі домовленостей Єревана, Вашингтона й Баку: як транспортний проєкт змінює розклад сил навколо Вірменії.

Раніше ми також аналізували наслідки парламентських виборів у Вірменії та перспективи відносин країни з Росією після перемоги партії Пашиняна: чи віддалятиметься Єреван від Москви та що чекає на Кавказ.