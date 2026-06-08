Путин потерял Кавказ: как победа Пашиняна меняет правила игры в регионе

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,8% голосов на парламентских выборах в Армении и сформирует правительство. Несмотря на победу, политологи прогнозируют стране затяжной кризис: Россия теряет влияние на Южном Кавказе, а Ереван будет медленно отползать от Москвы, лавируя между Западом и Кремлём. Что ждёт Армению после выборов — разбирался Фокус.

ЦИК Армении объявил итоговые результаты выборов после подсчёта 100% бюллетеней. Первое место заняла правящая партия премьера Пашиняна "Гражданский договор", которая получила 727 160 голосов (49,81%). Партия получит 61 мандат. На втором месте — блок партий "Сильная Армения", набравший 340 062 голоса (23,29%) — 28 мандатов. Третью позицию занимает блок партий "Армения", у которого 145 097 голосов (9,94%) — 11 мандатов. В армянском парламенте 105 мест.

Несмотря на то, что партия "Гражданский договор" не смогла преодолеть 50-процентный барьер на выборах, набрав 49,81% по итогам подсчётов всех голосов, Никол Пашинян повторно объявил о своей победе и о том, что сформирует своё правительство.

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Таким образом, партия Пашиняна получила большинство на этих выборах, и он останется премьер-министром. Он в своём Telegram-канале уже опубликовал видео под песню "We are the champions".

Армянская многовекторность: какой она будет

Как отметил в комментарии Фокусу политолог Андрей Золотарёв, победа Пашиняна прогнозировалась. Но при этом Пашинян вползает в затяжной кризис. Пересмотр отношений с Российской Федерацией неизбежен, как и его стремление сидеть на двух стульях.

"Когда началась Вторая Карабахская война, действенной помощи от Кремля не последовало. Более того, в Москве заявили, что Карабах — суверенная территория Азербайджана. Для армянского общества это был шок. Пашинян сделал выводы: полагаться исключительно на ОДКБ и на экономические отношения с Москвой контрпродуктивно. Но Армения по-прежнему сильно зависит от России — от газа и других ресурсов. Эта зависимость даже сильнее, чем у Украины", — подчёркивает Золотарёв.

А если обратить внимание на экономическую статистику последних двух лет — впечатляющий рост ВВП в Армении, как поговаривают злые языки, во многом благодаря серому импорту: подсанкционные товары двойного назначения шли в Россию через Армению. Армяне торговать умеют.

"Попытки повлиять на ход голосования с помощью армянской диаспоры были. Один из оппозиционеров, который длительное время работал в Калуге, попытался завести граждан Армении, работающих в России, на голосование. Пашинян сделал контрход — 25-дневные военные сборы: "Приехали — отдайте долг родине". Это произвело впечатление. Предвыборный десант для оппозиции не сработал. В новой реальности — какие бы слова о ценностях, демократии, свободе ни говорились — в борьбе за власть действуют без всяких ограничений и довольно жёстко. У Пашиняна арестовывали оппозиционеров по ходу кампании, арестовывали оппозиционера в день выборов. Применяются политические практики, больше свойственные странам третьего мира. Но это даёт возможность удержать власть", — подчёркивает политолог.

По мнению Золотарёва, кризис неизбежен: Россия теряет Южный Кавказ. Азербайджан ориентируется на Турцию, а не на Москву. Теперь отходит и Армения.

Какую сторону выберет Ереван — тут самое интересное. В Ереване находится второе по величине посольство США в мире (после Багдада), и Трамп поддерживает Армению. Европейцы тоже заявляют о европейском курсе Армении, учитывая большую диаспору во Франции. Скорее всего, будет армянская многовекторность.

"Кремлю это не понравится, но политически противодействовать он не сможет. Можно использовать методы экономического давления — минеральная вода, помидоры, подорожание энергоносителей, но это скорее даст обратный результат. Армения всё равно не сможет прожить без российских энергоносителей. Компромисс будет. Сильно отталкивать Армению РФ не будет — прекрасно понимая, что могут попросить уйти с базы в Гюмри. Но повторения украинского сценария там не будет, то есть до войны с Россией точно не дойдёт. Из союзников у России на Кавказе остаётся только Иванишвили", — констатирует Золотарёв.

Пашиняну стоит готовиться к масштабной экономической войне с РФ

В том, что РФ теряет партнёра на Кавказе, не сомневается политолог Олег Постернак. По его мнению, Армения будет дрейфовать от России, но делать это будет аккуратными маленькими шагами — из-за многих политических и стратегических факторов. Но стратегически это потеря. Российская стратегия на Южном Кавказе потерпела крах. Хотя победа Пашиняна не гарантирует спокойствия и стабильности в стране.

"Армения оказалась на перепутье. Это страна — член ОДКБ и Евразийского союза. Одно дело — провалить российское влияние на выборах в Молдове и Грузии. И совсем другое — провалить нужный результат в Армении. Для России это более болезненный, более серьёзный репутационный и политический удар. Поэтому она потребует масштабной компенсации через экономическую войну. Армении следует готовиться к экономической войне с России", — отмечает в комментарии Фокусу Постернак.

Очень важным моментом будет поведение Турции и Азербайджана. С Турцией у Армении закрыты границы, Пашинян уже планирует улучшать отношения. Азербайджан тоже должен найти взаимопонимание с Арменией. Одних надежд на Францию и ЕС будет мало.

"В стране находится военная база России (102-я база в Гюмри). Огромная масса пророссийски настроенного населения — около 40%, что видно по результатам выборов. Критическая зависимость от российских энергоносителей: газ, нефть. Это серьёзная аргументация, что для России это ещё не всё. Пашинян вряд ли пойдёт на резкие повороты. Его задача — лавировать между двух стульев, как говорил покойный президент", — отмечает политолог.

Армения будет медленно отползать от России

Курс на Запад Пашинян будет сохранять, но одновременно с относительной нормализацией отношений с Россией. И главное — это будет такая политика многовекторности, по-армянски, с постепенным, медленным отползанием от России, рассказал Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Если посмотреть на результаты выборов, то часть армянского общества поддерживает европейскую интеграцию, но критически относится к Пашиняну и его авторитарным наклонностям, отметил эксперт. Это тоже надо понимать. Пашинян не такая простая фигура, как многим кажется. Он достаточно противоречивая фигура. Он пришёл к власти 8 лет назад как лидер протестов — своего рода армянского Майдана. Протесты были антикоррупционными. Но Пашинян, который и до того, скажем так, не очень воспринимался в Кремле, был чужим, хотя сохранял членство Армении во всех пророссийских организациях на постсоветском пространстве.

"Армения проиграла войну за Карабах, РФ не помогла, вынуждена была пойти на мирные договорённости с Азербайджаном, которые затем были освящены Трампом. И после поражения в войне Армения постепенно начала переориентироваться на Запад. Активизировались контакты с ЕС, отдельными европейскими странами и США. И это было частью избирательной стратегии Пашиняна. К тому же, Армения уже сделала стратегический выбор в пользу евроинтеграции — парламент проголосовал соответствующий закон по предложению оппозиционных проевропейских сил", — отметил политолог.

В мае в Ереване прошёл первый саммит Армения — ЕС, ключевую роль в котором сыграл президент Франции Макрон. Франция является главным лоббистом и партнёром Армении в Евросоюзе.

"Пашинян выбрал стратегию осторожного, постепенного поворота на Запад. Он не выходит ни из ОДКБ, ни из Евразийского союза, а фактически отползает от России, поскольку резкий разрыв слишком рискован. Даже сейчас, когда было заявлено, что Армения хочет в перспективе присоединиться к ЕС", — отметил Фесенко.

А сейчас Путин угрожает Армении тем, чем он угрожал Украине в своё время. И он об этом напоминал недавно, когда был саммит Евразийского союза в Казахстане. Были угрозы в адрес Армении, было давление. И, кстати, как в случае с Украиной, Молдовой, Грузией, давление на Армению дало противоположный результат. Это очень важный момент. Когда Россия начинает действовать агрессивно, она только консолидирует антироссийские силы. Это, кстати, признают и в самой России. Это даёт прямо противоположный результат.

"Я думаю, Пашинян попытается установить баланс между Россией и ЕС — своего рода многовекторность, которую безуспешно пытались проводить Кучма и Янукович. Он уже подчёркивал, что у него нет конфликта с Путиным. Армения сильно зависит от экономических отношений с Россией, особенно в аграрном секторе. Пашинян будет посылать сигналы Кремлю о готовности нормализовать отношения, чтобы избежать дестабилизации внутри страны — риска, который в случае поражения на выборах могла бы использовать Россия. Поэтому он активизирует взаимодействие с Путиным", — подчеркнул политолог.

Но в то же время, по мнению Фесенко, Пашинян будет активно развивать отношения с США. Ключевой проект — это коридор Трампа, который создаётся по территории Армении из Нахичевани в Азербайджан. Фактически он соединяет территорию Азербайджана с Турцией через территорию Армении. И этот коридор проходит как раз вдоль границы с Ираном, что важно для американцев. Это и экономический проект, и политический, и охранная грамота для Пашиняна. И не случайно Трамп перед выборами поддержал Пашиняна.

"Так что Пашинян будет ориентироваться и на США, и на Европу. И попытается нормализовать отношения с Россией, преодолеть нынешнюю напряжённость. Но это не означает, что он снова станет пророссийским. Он никогда полностью пророссийским и не был. Фактически Пашинян заморозит отношения с ОДКБ. А с Евразийским союзом он будет сохранять отношения, но постепенно, шаг за шагом, активизировать отношения с Западом — США и Европейским Союзом. И нормализовать (это уже происходит) отношения с Турцией и Азербайджаном. И хотя с Азербайджаном воевали, но, думаю, будут договариваться, в частности, о том, что в случае прекращения Россией поставок газа и нефти, получать газ и нефть от Азербайджана. Я знаю, что такие переговоры есть, и они могут развиваться дальше", — отметил политолог.

Напомним, накануне парламентских выборов в Армении разгорелся скандал вокруг пророссийского блока "Сильная Армения". Следственный комитет страны объявил о намерении предъявить обвинения и взять под стражу шестерых его кандидатов в депутаты. Фигурантами громкого дела стала группа политиков, который подозревают в возможном отмывании денег и подкупе избирателей.

Незадолго до выборов Путин заявил, что возможное сближение Армении с Европейским Союзом может привести к сворачиванию экономической интеграции между Ереваном и Москвой. Более того, по его словам, именно с этого и начался "кризис" в Украине.