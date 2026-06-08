Партия Пашиняна торжествовала на выборах: премьер опубликовал видео под легендарный хит Queen

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии "Гражданский договор" на парламентских выборах и заявил, что она самостоятельно сформирует новое правительство. После этого политик опубликовал в своем Instagram видео под известную композицию "We Are the Champions" группы Queen, на котором с улыбкой реагирует на результаты голосования.

Как пишет армянское издание "Радио Свобода", о победе своей политической силы Пашинян сообщил во время пресс-конференции в ночь на 8 июня.

По его словам, "Гражданский договор" получил поддержку большего количества избирателей, чем на предыдущих парламентских выборах 2021 года. И, в частности, премьер подчеркнул, что партия получила убедительный вотум доверия от граждан страны.

Кроме того, Пашинян назвал результат голосования "историческим" и выразил уверенность, что он станет основой для дальнейшего развития Армении.

"Это историческая победа, которая безусловно обеспечит выживание и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир", — заверил исполняющий обязанности премьер-министра.

Відео дня

В целом, по предварительным результатам подсчета всех бюллетеней, наибольшую поддержку на парламентских выборах получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". За нее проголосовали 49,81% избирателей — более 727 тысяч человек.

В парламент также проходят блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партия "Процветающая Армения", которые преодолели проходной барьер. Блок "Сильная Армения" набрал 23,29% голосов, "Армения" — 9,94%, а "Процветающая Армения" — 4%.

Остальные политические силы не смогли набрать необходимое количество голосов и не будут представлены в Национальном собрании Армении.

Вскоре после пресс-конференции премьер опубликовал в Instagram короткое видео под песню "We Are the Champions" британской группы Queen. На кадрах он сидит с улыбкой, очевидно празднуя успех своей политической силы на выборах.

Стоит отметить, что Пашинян уже не впервые становится героем вирусных роликов. Ранее широкий резонанс вызвало видео с его участием, смонтированное под песню российской певицы Земфиры. Тогда ролик активно распространяли в соцсетях, а впоследствии он превратился в популярный мем.

Ранее издание Reuters писало, что Россия хотела повлиять на парламентские выборы в Армении, чтобы ослабить позиции премьер-министра Никол Пашинян, который ориентируется на сближение с Западом. По данным агентства, рассматривалась возможность привлечения армян из России для поддержки пророссийских сил, а также проведения информационных кампаний против действующей власти.

Также Фокус писал, что в Армении накануне парламентских выборов вспыхнул скандал вокруг пророссийского блока "Сильная Армения", после того как следователи объявили о намерении предъявить обвинения и взять под стражу шестерых его кандидатов в депутаты. Их подозревают в возможном отмывании средств и подкупе избирателей.