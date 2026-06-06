За сутки до выборов: в Армении выдали ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов

Накануне парламентских выборов в Армении разгорелся скандал вокруг пророссийского блока "Сильная Армения". Следственный комитет страны объявил о намерении предъявить обвинения и взять под стражу шестерых его кандидатов в депутаты.

Фигурантами громкого дела стала группа политиков, который подозревают в возможном отмывании денег и подкупе избирателей. Об этом сообщает издание Armenpress.

СМИ указывают, что речь идет о таких кандидатах в депутаты парламента как Гай Авагян, Сасун Бадоян, Артур Абрамян, Ваге Тавакалян, Ваге Егиазарян и Ашот Саакян. Другая оппозиционная армянская партия "Республика" обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с требованием отменить регистрацию "Сильной Армении" на выборы 7 июня.

Лидер партии Арам Саркисян заявил, что во время предвыборной кампании представители блока и связанные с ними лица якобы систематически подкупали избирателей и раздавали им материальные стимулы. ЦИК рассматривала заявку в течение двух часов, но в итоге отклонила ее.

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Армянская служба "Радио Свобода" указывает, что председатель местной ЦАК Ваагн Овакимян объяснил решение тем, что оснований для отмены регистрации нет, а претензии оппонентов базируются исключительно на предположениях, а не на доказанных фактах.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ угрожает Армении из-за ее сближения с ЕС. Владимир Путин заявил, что власти Армении могли бы провести референдум по евроинтеграции, после чего Москва якобы должна была бы отдельно пересмотреть свои отношения с Ереваном.

Впоследствии стало известно, как Путин хочет "сорвать" переизбрание Пашиняна. Среди сценариев, которые обсуждали российские чиновники, — организация массового приезда армян из РФ для участия в голосовании против действующей власти.