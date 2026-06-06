За добу до виборів: у Вірменії видали ордери на арешт шістьох проросійських кандидатів

Напередодні парламентських виборів у Вірменії розгорівся скандал навколо проросійського блоку "Сильна Вірменія". Слідчий комітет країни оголосив про намір пред'явити звинувачення та взяти під варту шістьох його кандидатів у депутати.

Фігурантами гучної справи стала група політиків, який підозрюють у можливому відмивання грошей і підкупу виборців. Про це повідомляє видання Armenpress.

ЗМІ вказують, що мова йде про таких кандидатів у депутати парламенту як Гай Авагян, Сасун Бадоян, Артур Абрамян, Ваге Тавакалян, Ваге Єгіазарян та Ашот Саакян. Інша опозиційна вірменська партія "Республіка" звернулася до Центральної виборчої комісії (ЦВК) з вимогою скасувати реєстрацію "Сильної Вірменії" на вибори 7 червня.

Лідер партії Арам Саркісян заявив, що під час передвиборчої кампанії представники блоку та пов'язані з ними особи нібито систематично підкуповували виборців і роздавали їм матеріальні стимули. ЦВК розглядала заявку протягом двох годин, але врешті відхилила її.

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Вірменська служба "Радіо Свобода" вказує, що голова місцевої ЦАК Ваагн Овакімян пояснив рішення тим, що підстав для скасування реєстрації немає, а претензії опонентів базуються виключно на припущеннях, а не на доведених фактах.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ погрожує Вірменії через її зближення з ЄС. Володимир Путін заявив, що влада Вірменії могла б провести референдум щодо євроінтеграції, після чого Москва нібито мала б окремо переглянути свої відносини з Єреваном.

Згодом стало відомо, як Путін хоче "зірвати" переобрання Пашиняна. Серед сценаріїв, які обговорювали російські посадовці, — організація масового приїзду вірмен із РФ для участі у голосуванні проти чинної влади.