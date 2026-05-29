РФ завезе до Вірменії 100 тис. своїх виборців: як Путін хоче "зірвати" переобрання Пашиняна, — ЗМІ

Напередодні парламентських виборів у Вірменії, Росія намагається втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію країни, щоб не допустити зміцнення позицій прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Серед сценаріїв, які обговорювали російські посадовці, — організація масового приїзду вірмен із РФ для участі у голосуванні проти чинної влади.

Як повідомляє Reuters із посиланням на західних чиновників та джерела у розвідці, Кремль останніми місяцями активізував приховану кампанію впливу у Вірменії, оскільки у Москві побоюються, що перемога Пашиняна на виборах 7 червня остаточно закріпить курс Єревана на зближення зі США та Європою і послабить російські позиції на Південному Кавказі.

За даними співрозмовників агентства, російська влада розглядала можливість доправлення до Вірменії десятків тисяч представників вірменської діаспори, які проживають у Росії. Йдеться про людей, здатних підтримати проросійські сили під час голосування. У матеріалі Reuters зазначається, що в Кремлі навіть підрахували приблизну вартість такої операції — близько 50 мільйонів доларів за перевезення 100 тисяч виборців.

Водночас західні спецслужби фіксують масштабні кампанії дезінформації проти керівництва Вірменії, використання мереж ботів у соцмережах та підтримку політиків, які виступають за тісніші відносини з Москвою.

Одним із головних союзників Кремля у Вірменії західні чиновники називають мільярдера Самвела Карапетяна. Його політична сила "Сильна Вірменія" наразі залишається одним із головних конкурентів партії Пашиняна. Хоча, що цікаво, сам бізнесмен відкидає будь-які звинувачення у співпраці з російською владою.

Чому РФ не подобається політика Пашиняна

У матеріалі також йдеться, що після приходу до влади у 2018 році Нікол Пашинян поступово почав змінювати зовнішньополітичний курс країни. Якщо раніше Вірменія фактично повністю орієнтувалася на Росію, то останніми роками Єреван дедалі активніше вибудовує партнерство із Заходом. Особливо відносини між Москвою та Єреваном загострилися після втрати Нагірного Карабаху у 2023 році. Тоді у Вірменії відкрито критикували Росію через бездіяльність її миротворців, які не змогли запобігти переходу регіону під контроль Азербайджану.

Після цього вірменська влада призупинила участь у Організації договору про колективну безпеку, яку контролює Москва, а також активізувала контакти з НАТО та Європейським Союзом. Крім того, Єреван почав активно співпрацювати зі США у сфері безпеки та економіки.

До прикладу, цього тижня до Вірменії прибув державний секретар США Марко Рубіо, і під час цього візиту сторони підписали кілька угод, зокрема щодо розвитку транспортного маршруту через територію країни. А от у Москві такі мовленості сприймають як ще один сигнал про посилення американського впливу у регіоні.

Саме це у Росія почала застосовувати економічні важелі тиску. Так, Москва вже пригрозила скороченням пільгових поставок газу, а ще ввела обмеження на імпорт частини вірменської продукції — фруктів, овочів, квітів та коньяку.

За інформацією Reuters, восени минулого року у Кремлі створили окрему структуру, яка займається операціями впливу у країнах пострадянського простору, і цей підрозділ, за словами джерел агентства, координує кампанії, пов’язані з Вірменією.

Також, за даними журналістів, Росія залучила до роботи політичних технологів та організації, які раніше вже підозрювали у втручанні у вибори та інформаційні кампанії в інших країнах. Серед них — "Агентство соціального дизайну", яке перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії через поширення дезінформації.

Ба більше, Reuters ознайомилося і з документами, у яких ішлося про створення спеціального медіаресурсу для вірменської діаспори у Росії. Через нього планували просувати меседжі про те, що Вірменія нібито може зберегти стабільність лише у союзі з Москвою, а політика Пашиняна загрожує країні.

Окреме занепокоєння у західних партнерів викликає безпека самого прем’єра. За словами джерел виданн , американські спецслужби останніми роками допомагали посилювати охорону Пашиняна та передавали інформацію про можливі загрози.

Водночас у МЗС Росії матеріал Reuters назвали неправдивим та звинуватили агентство у "антиросійській риториці". А от вірменська влада заявила, що працює над протидією дезінформації та обіцяє забезпечити чесне проведення виборів.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін фактично пригрозив Вірменії переглядом відносин із Москвою у разі подальшого зближення країни з Європейським Союзом. Він заявив, що у випадку підтримки євроінтеграційного курсу з боку громадян РФ може вдатися до так званого "цивілізованого розлучення" з Єреваном.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився приїжджати на цьогорічний парад Перемоги 9 травня через початок передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами, запланованими на 7 червня.