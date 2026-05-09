Путін почав погрожувати Вірменії через її зближення з ЄС

Російський диктатор Володимир Путін фактично пригрозив Вірменії, якщо громадяни країни підтримають курс на вступ до Європейського Союзу. Він заявив, що влада Вірменії могла б провести референдум щодо євроінтеграції, після чого Москва нібито мала б окремо переглянути свої відносини з Єреваном.

Володимир Путін на брифінгу прокоментував плани Вірменії зближуватися з Європейським Союзом. За його словами, такі наміри потребують "особливого розгляду" з боку Росії, оскільки можуть вплинути на подальші відносини між Москвою та Єреваном, повідомили росЗМІ.

Диктатор заявив, що у Вірменії можна було б провести референдум щодо вступу країни до ЄС. Якщо громадяни підтримають такий крок, Росія, за словами Путіна, могла б розпочати процес так званого "цивілізованого розлучення". Він також провів паралель з Україною. Путін зазначив, що, на його думку, ситуація в Україні також починалася з обговорення європейської інтеграції.

Заява російського президента пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом. 4–5 травня в Єревані відбулися саміт Європейського політичного співтовариства та саміт ЄС — Вірменія.

Під час зустрічей сторони домовилися про інвестиції в економіку Вірменії, розширення співпраці у сфері оборони та безпеки, а також участь країни в загальноєвропейських проєктах. У спільній заяві Європейський Союз підтримав європейські прагнення Вірменії та заявив про плани пом’якшити візові вимоги для її громадян.

На пресконференції з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ініціатива Єревана "Перехрестя миру" може поєднати Європу з Південним Кавказом і Центральною Азією. Вона наголосила, що Вірменія має потенціал стати важливою ланкою між регіонами.

Нікол Пашинян, зі свого боку, назвав ці події історичними для країни.

Головним підсумком зустрічей у Єревані стала спільна декларація Вірменії та Європейського Союзу з 44 пунктів. У документі форум назвали історичною віхою в поглибленні відносин між Єреваном і Брюсселем.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не поїде до Москви на парад 9 травня. Причиною він назвав початок передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами, які заплановані на 7 червня.

Раніше ми також інформували, що Вірменія хоче замінити російські "Іскандери" індійськими балістичними ракетами Pralay. За даними ЗМІ, переговори щодо закупівлі перебувають на просунутому етапі, а експортна версія ракети матиме дальність до 290 кілометрів.