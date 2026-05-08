Розчарувалися у РФ: Вірменія хоче купити індійські балістичні ракети замість "Іскандерів"

Вірменія вирішила відмовитися від російських балістичних ракет "Іскандер", замінивши їх на аналог з Індії — ракети "Pralay". Це має бути відповіддю Азербайджану та його ОТРК "Lora" ізраїльського виробництва.

Наразі обговорення стосуються вартості закупівлі системи "Pralay". Про перемовини, які начебто знаходяться на досить просунутому етапі, пише The New Indian Express.

Йдеться про експортний варіант, який відповідає міжнародним обмеженням щодо продажу такого озброєння, тобто з дальністю до 290 км.

Водночас видання Defense Express додає, що балістичні ракети, які хоче купити Вірменія, є чудовим засобом і стримування, і для завдання ударів у відповідь.

Наразі Вірменія на озброєнні має до чотирьох пускових установок "Іскандер", а також обмежену кількість ракет. Також у Вірменії натякали на технічні проблеми, у той час, як у РФ та Азербайджані взагалі заперечували використання такого озброєння.

Відео дня

На думку видання, це може свідчити про обмеження, які були накладені Росією на удари балістикою власного виробництва.

Раніше Єреван закупив у Індії причіпну та самохідну артилерію, ЗРК, а також РСЗВ "Pinaka".

Водночас індійські ЗМІ також повідомляли про закупівлю Вірменією Су-30МКИ індійського виробництва, що згодом було заперечено сторонами.

Ракета Pralay — що відомо

Pralay — індійська тактична балістична ракета короткого та середнього радіуса дії. Вона оснащена двоступеневим твердопаливним двигуном із маневровою бойовою частиною (MaRV), що забезпечує здатність коригувати траєкторію під час польоту. Прототип ракети має вагу близько 5 тонн та довжину в межах 7,5–11 метрів при діаметрі до 750 мм, що робить її компактною та мобільною платформою для оперативних операцій.

Pralay може досягати цілей на відстані 150–500 км, несучи бойову частину вагою від 350 до 700 кг, включно з фугасними, кумулятивно-фугасними боєголовками або суббоєприпасами для знищення критичної інфраструктури.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде на Парад Перемоги в Москву 9 травня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дійсно відвідав Вірменію. Він узяв участь у зустрічі в Єревані на полях саміту Європейського політичного співтовариства. Разом із лідерами країн-партнерів та керівництвом ЄС і НАТО він обговорив постачання протиповітряної оборони, фінансову допомогу та підтримку енергетики України.