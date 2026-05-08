Разочаровались в РФ: Армения хочет купить индийские баллистические ракеты вместо "Искандеров"

Армения решила отказаться от российских баллистических ракет "Искандер", заменив их на аналог из Индии — ракеты "Pralay". Это должно быть ответом Азербайджану и его ОТРК "Lora" израильского производства.

Сейчас обсуждения касаются стоимости закупки системы "Pralay". О переговорах, которые вроде бы находятся на достаточно продвинутом этапе, пишет The New Indian Express.

Речь идет об экспортном варианте, который соответствует международным ограничениям по продаже такого вооружения, то есть с дальностью до 290 км.

В то же время издание Defense Express добавляет, что баллистические ракеты, которые хочет купить Армения, являются прекрасным средством и сдерживания, и для нанесения ответных ударов.

Сейчас Армения на вооружении имеет до четырех пусковых установок "Искандер", а также ограниченное количество ракет. Также в Армении намекали на технические проблемы, в то время как в РФ и Азербайджане вообще отрицали использование такого вооружения.

По мнению издания, это может свидетельствовать об ограничениях, которые были наложены Россией на удары баллистикой собственного производства.

Ранее Ереван закупил у Индии прицепную и самоходную артиллерию, ЗРК, а также РСЗО "Pinaka".

В то же время индийские СМИ также сообщали о закупке Арменией Су-30МКИ индийского производства, что впоследствии было опровергнуто сторонами.

Ракета Pralay — что известно

Pralay — индийская тактическая баллистическая ракета короткого и среднего радиуса действия. Она оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем с маневренной боевой частью (MaRV), что обеспечивает способность корректировать траекторию во время полета. Прототип ракеты имеет вес около 5 тонн и длину в пределах 7,5-11 метров при диаметре до 750 мм, что делает ее компактной и мобильной платформой для оперативных операций.

Pralay может достигать целей на расстоянии 150-500 км, неся боевую часть весом от 350 до 700 кг, включая фугасные, кумулятивно-фугасные боеголовки или суббоеприпасы для уничтожения критической инфраструктуры.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский действительно посетил Армению. Он принял участие во встрече в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Вместе с лидерами стран-партнеров и руководством ЕС и НАТО он обсудил поставки противовоздушной обороны, финансовую помощь и поддержку энергетики Украины.