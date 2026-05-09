Путин начал угрожать Армении из-за ее сближения с ЕС

Российский диктатор Владимир Путин фактически пригрозил Армении, если граждане страны поддержат курс на вступление в Европейский Союз. Он заявил, что власти Армении могли бы провести референдум по евроинтеграции, после чего Москва якобы должна была бы отдельно пересмотреть свои отношения с Ереваном.

Владимир Путин на брифинге прокомментировал планы Армении сближаться с Европейским Союзом. По его словам, такие намерения требуют "особого рассмотрения" со стороны России, поскольку могут повлиять на дальнейшие отношения между Москвой и Ереваном, сообщили росСМИ.

Диктатор заявил, что в Армении можно было бы провести референдум о вступлении страны в ЕС. Если граждане поддержат такой шаг, Россия, по словам Путина, могла бы начать процесс так называемого "цивилизованного развода". Он также провел параллель с Украиной. Путин отметил, что, по его мнению, ситуация в Украине также начиналась с обсуждения европейской интеграции.

Заявление российского президента прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом. 4-5 мая в Ереване состоялись саммит Европейского политического сообщества и саммит ЕС — Армения.

Во время встреч стороны договорились об инвестициях в экономику Армении, расширении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также участии страны в общеевропейских проектах. В совместном заявлении Европейский Союз поддержал европейские стремления Армении и заявил о планах смягчить визовые требования для ее граждан.

На пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инициатива Еревана "Перекресток мира" может соединить Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией. Она подчеркнула, что Армения имеет потенциал стать важным звеном между регионами.

Никол Пашинян, со своей стороны, назвал эти события историческими для страны.

Главным итогом встреч в Ереване стала совместная декларация Армении и Европейского Союза из 44 пунктов. В документе форум назвали исторической вехой в углублении отношений между Ереваном и Брюсселем.

