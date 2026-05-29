РФ завезет в Армению 100 тыс. своих избирателей: как Путин хочет "сорвать" переизбрание Пашиняна, — СМИ

Накануне парламентских выборов в Армении, Россия пытается вмешаться во внутриполитическую ситуацию страны, чтобы не допустить укрепления позиций премьер-министра Никола Пашиняна. Среди сценариев, которые обсуждали российские чиновники, — организация массового приезда армян из РФ для участия в голосовании против действующей власти.

Как сообщает Reuters со ссылкой на западных чиновников и источники в разведке, Кремль в последние месяцы активизировал скрытую кампанию влияния в Армении, поскольку в Москве опасаются, что победа Пашиняна на выборах 7 июня окончательно закрепит курс Еревана на сближение с США и Европой и ослабит российские позиции на Южном Кавказе.

По данным собеседников агентства, российские власти рассматривали возможность доставки в Армению десятков тысяч представителей армянской диаспоры, проживающих в России. Речь идет о людях, способных поддержать пророссийские силы во время голосования. В материале Reuters отмечается, что в Кремле даже подсчитали примерную стоимость такой операции — около 50 миллионов долларов за перевозку 100 тысяч избирателей.

В то же время западные спецслужбы фиксируют масштабные кампании дезинформации против руководства Армении, использование сетей ботов в соцсетях и поддержку политиков, выступающих за более тесные отношения с Москвой.

Одним из главных союзников Кремля в Армении западные чиновники называют миллиардера Самвела Карапетяна. Его политическая сила "Сильная Армения" пока остается одним из главных конкурентов партии Пашиняна. Хотя, что интересно, сам бизнесмен отвергает любые обвинения в сотрудничестве с российскими властями.

Почему РФ не нравится политика Пашиняна

В материале также говорится, что после прихода к власти в 2018 году Никол Пашинян постепенно начал менять внешнеполитический курс страны. Если раньше Армения фактически полностью ориентировалась на Россию, то в последние годы Ереван все активнее выстраивает партнерство с Западом. Особенно отношения между Москвой и Ереваном обострились после потери Нагорного Карабаха в 2023 году. Тогда в Армении открыто критиковали Россию из-за бездействия ее миротворцев, которые не смогли предотвратить переход региона под контроль Азербайджана.

После этого армянские власти приостановили участие в Организации договора о коллективной безопасности, которую контролирует Москва, а также активизировали контакты с НАТО и Европейским Союзом. Кроме того, Ереван начал активно сотрудничать с США в сфере безопасности и экономики.

К примеру, на этой неделе в Армению прибыл государственный секретарь США Марко Рубио, и во время этого визита стороны подписали несколько соглашений, в частности по развитию транспортного маршрута через территорию страны. А вот в Москве такие речи воспринимают как еще один сигнал об усилении американского влияния в регионе.

Именно поэтому Россия начала применять экономические рычаги давления. Так, Москва уже пригрозила сокращением льготных поставок газа, а еще ввела ограничения на импорт части армянской продукции — фруктов, овощей, цветов и коньяка.

По информации Reuters, осенью прошлого года в Кремле создали отдельную структуру, которая занимается операциями влияния в странах постсоветского пространства, и это подразделение, по словам источников агентства, координирует кампании, связанные с Арменией.

Также, по данным журналистов, Россия привлекла к работе политических технологов и организации, которые ранее уже подозревали во вмешательстве в выборы и информационные кампании в других странах. Среди них — "Агентство социального дизайна", которое находится под санкциями ЕС и Великобритании из-за распространения дезинформации.

Более того, Reuters ознакомилось и с документами, в которых говорилось о создании специального медиаресурса для армянской диаспоры в России. Через него планировали продвигать месседжи о том, что Армения якобы может сохранить стабильность только в союзе с Москвой, а политика Пашиняна угрожает стране.

Отдельное беспокойство у западных партнеров вызывает безопасность самого премьера. По словам источников издания, американские спецслужбы в последние годы помогали усиливать охрану Пашиняна и передавали информацию о возможных угрозах.

В то же время в МИД России материал Reuters назвали ложным и обвинили агентство в "антироссийской риторике". А вот армянские власти заявили, что работают над противодействием дезинформации и обещают обеспечить честное проведение выборов.

Напомним, что недавно Владимир Путин фактически пригрозил Армении пересмотром отношений с Москвой в случае дальнейшего сближения страны с Европейским Союзом. Он заявил, что в случае поддержки евроинтеграционного курса со стороны граждан РФ может прибегнуть к так называемому "цивилизованному разводу" с Ереваном.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на нынешний парад Победы 9 мая из-за начала предвыборной кампании перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня.