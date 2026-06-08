Партія Пашиняна тріумфувала на виборах: прем'єр опублікував відео під легендарний хіт Queen

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї партії "Громадянський договір" на парламентських виборах та заявив, що вона самостійно сформує новий уряд. Після цього політик опублікував у своєму Instagram відео під відому композицію "We Are the Champions" гурту Queen, на якому з усмішкою реагує на результати голосування.

Як пише вірменська служба "Радіо Свобода", про перемогу своєї політичної сили Пашинян повідомив під час пресконференції в ніч проти 8 червня.

За його словами, "Громадянський договір" отримав підтримку більшої кількості виборців, ніж на попередніх парламентських виборах 2021 року. І, зокрема, прем’єр наголосив, що партія здобула переконливий вотум довіри від громадян країни.

Крім того, Пашинян назвав результат голосування "історичними" та висловив упевненість, що він стане основою для подальшого розвитку Вірменії.

"Це історична перемога, яка безумовно забезпечить виживання та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно, у нас буде тривалий та інституційний мир", – запевнив виконувач обов’язків прем’єр-міністра.

Відео дня

Загалом, за попередніми результатами підрахунку всіх бюлетенів, найбільшу підтримку на парламентських виборах отримала партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір". За неї проголосували 49,81% виборців — понад 727 тисяч людей.

До парламенту також проходять блоки "Сильна Вірменія" та "Вірменія", а також партія "Процвітаюча Вірменія", які подолали прохідний бар’єр. Блок "Сильна Вірменія" набрав 23,29% голосів, "Вірменія" — 9,94%, а "Процвітаюча Вірменія" — 4%.

Решта політичних сил не змогли набрати необхідну кількість голосів і не будуть представлені в Національних зборах Вірменії.

Невдовзі після пресконференції прем’єр опублікував в Instagram коротке відео під пісню "We Are the Champions" британського гурту Queen. На кадрах він сидить із посмішкою, очевидно святкуючи успіх своєї політичної сили на виборах.

Варто зазначити, що Пашинян уже не вперше стає героєм вірусних роликів. Раніше широкий резонанс викликало відео за його участю, змонтоване під пісню російської співачки Земфіри. Тоді ролик активно поширювали в соцмережах, а згодом він перетворився на популярний мем.

Раніше видання Reuters писало, що Росія хотіла вплинути на парламентські вибори у Вірменії, щоб послабити позиції прем’єр-міністра Нікол Пашинян, який орієнтується на зближення із Заходом. За даними агентства, розглядалася можливість залучення вірмен із Росії для підтримки проросійських сил, а також проведення інформаційних кампаній проти чинної влади.

Також Фокус писав, що у Вірменії напередодні парламентських виборів спалахнув скандал довкола проросійського блоку "Сильна Вірменія", після того як слідчі оголосили про намір висунути обвинувачення та взяти під варту шістьох його кандидатів у депутати. Їх підозрюють у можливому відмиванні коштів і підкупі виборців.