Армения может повторить украинский "кризис": Путин убежден, что причина — интеграция в ЕС

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что возможное сближение Армении с Европейским Союзом может привести к сворачиванию экономической интеграции между Ереваном и Москвой. Более того, по его словам, именно с этого и начался "кризис" в Украине.

Во время встречи с журналистами 29 мая по результатам государственного визита в Казахстан российский диктатор Владимир Путин провел параллели между нынешним курсом Армении и событиями, которые предшествовали российско-украинскому конфликту.

"Я уже упоминал об этом: кризис в Украине когда-то начался с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против, но говорили: послушайте, фитосанитарные нормы, например, абсолютно разные, а это означает доступ к рынку. В России еще со времен Советского Союза, а значит и для всех нынешних стран Евросоюза, фитосанитарные нормы значительно жестче, чем в Европе", — заявил чиновник.

Что интересно, он отметил, что Москва не выступает против решений Еревана, однако предупредил о возможных экономических последствиях в случае перехода Армении на европейские стандарты. Однако, в таком случае России придется практически полностью свернуть интеграционные процессы с Арменией в экономической сфере.

В то же время Путин подчеркнул, что российский и армянский народы "связаны особыми отношениями на протяжении веков", а Москва, по его словам, готова принять любой выбор Еревана, если он будет отвечать интересам армянского народа.

"Делайте так, как считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решений, как вы скажете — так и будет. И какими бы ни были эти решения, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей, но в данном случае речь идет сугубо об экономических вопросах", — заявил глава РФ.

Отдельно Путин заявил, что совмещение европейских и российских экономических стандартов "невозможно за один день" и требует значительных финансовых вложений и длительного времени.

"То есть есть очень много вещей, которые сегодня просто несопоставимы, они не могут существовать вместе. Это не значит, что мы против — мы за, но это требует времени и капиталовложений, потому что для того, чтобы обеспечить, скажем, определенные стандарты в Европе, которые, вероятно, являются более развитыми, чем у нас, мы должны инвестировать средства в то, чтобы создать производство таких продуктов, и наоборот, кстати говоря. Поэтому прямо сегодня на завтра совместить одно с другим практически невозможно. Именно поэтому мы будем вынуждены фактически свернуть почти всю нашу работу с Арменией в экономической сфере, которая касается интеграционных процессов", — сказал он.

Напомним, что Reuters ранее сообщало о попытках России повлиять на парламентские выборы в Армении, чтобы ослабить позиции премьера Никола Пашиняна из-за его курса на сближение с Западом. По данным агентства, Кремль рассматривал возможность массовой доставки в страну армянской диаспоры из РФ для поддержки пророссийских сил, а также проводил информационные кампании против действующей власти.

Кроме того, в этом же месяце Владимир Путин фактически пригрозил Армении пересмотром отношений с Москвой в случае дальнейшего сближения страны с Европейским Союзом. Он заявил, что в случае поддержки евроинтеграционного курса со стороны граждан РФ может прибегнуть к так называемому "цивилизованному разводу" с Ереваном.