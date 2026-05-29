Вірменія може повторити українську "кризу": Путін переконаний, що причина — інтеграція до ЄС

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що можливе зближення Вірменії з Європейським Союзом може призвести до згортання економічної інтеграції між Єреваном і Москвою. Ба більше, за його словами, саме з цього й почалася "криза" в Україні.

Під час зустрічі із журналістами 29 травня за результатами державного візиту до Казахстану російський диктатор Володимир Путін провів паралелі між нинішнім курсом Вірменії та подіями, які передували російсько-українському конфлікту.

"Я вже згадував про це: криза в Україні колись почалася зі спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти, але говорили: послухайте, фітосанітарні норми, наприклад, абсолютно різні, а це означає доступ до ринку. У Росії ще з часів Радянського Союзу, а отже і для всіх нинішніх країн Євросоюзу, фітосанітарні норми значно жорсткіші, ніж у Європі", — заявив посадовець.

Відео дня

Що цікаво, він наголосив, що Москва не виступає проти рішень Єревана, однак попередив про можливі економічні наслідки у разі переходу Вірменії на європейські стандарти. Однак, у такому випадку Росії доведеться практично повністю згорнути інтеграційні процеси з Вірменією в економічній сфері.

Водночас Путін підкреслив, що російський та вірменський народи "пов’язані особливими відносинами протягом століть", а Москва, за його словами, готова прийняти будь-який вибір Єревана, якщо він відповідатиме інтересам вірменського народу.

"Робіть так, як вважаєте за потрібне, виходячи з інтересів вірменського народу. Ви зараз при владі, на вас лежить відповідальність за ухвалення рішень, як ви скажете — так і буде. І якими б не були ці рішення, це не зіпсує наших гуманітарних зв’язків, це не зіпсує наших політичних зв’язків, але в цьому випадку йдеться суто про економічні питання", — заявив глава РФ.

Окремо Путін заявив, що суміщення європейських і російських економічних стандартів "неможливе за один день" та потребує значних фінансових вкладень і тривалого часу.

"Тобто є дуже багато речей, які на сьогодні просто непорівнювані, вони не можуть існувати разом. Це не означає, що ми проти — ми за, але це потребує часу та капіталовкладень, тому що для того, щоб забезпечити, скажімо, певні стандарти в Європі, які, ймовірно, є більш розвиненими, ніж у нас, ми повинні інвестувати кошти в те, щоб створити виробництво таких продуктів, і навпаки, до речі кажучи. Тому прямо сьогодні на завтра поєднати одне з іншим практично неможливо. Саме тому ми будемо змушені фактично згорнути майже всю нашу роботу з Вірменією в економічній сфері, яка стосується інтеграційних процесів", — сказав він.

Нагадаємо, що Reuters раніше повідомляло про спроби Росії вплинути на парламентські вибори у Вірменії, аби послабити позиції прем’єра Нікола Пашиняна через його курс на зближення із Заходом. За даними агентства, Кремль розглядав можливість масового доправлення до країни вірменської діаспори з РФ для підтримки проросійських сил, а також проводив інформаційні кампанії проти чинної влади.

Крім того, цього ж місяця Володимир Путін фактично пригрозив Вірменії переглядом відносин із Москвою у разі подальшого зближення країни з Європейським Союзом. Він заявив, що у випадку підтримки євроінтеграційного курсу з боку громадян РФ може вдатися до так званого "цивілізованого розлучення" з Єреваном.