Луиза Розова, которую журналисты называют вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина, официально сменила имя и фамилию на Елизавета Олеговна Руднова. На изменение данных в реестре ЗАГСа обратили внимание журналисты.

По данным издания "Медуза", журналист-расследователь Андрей Захаров обнаружил в утечке данных ЗАГСа подтверждение смены имени Луизы Розовой. Она стала Елизаветой Рудновой ещё в конце 2020 года. Дата рождения пассажирки совпадала с датой рождения Елизаветы Кривоногих — такую фамилию Розова носила ранее. Кроме того, при покупке билетов использовался номер телефона, который ранее фигурировал в сервисах под именем Кривоногих.

Однако тогда журналистам не удалось окончательно подтвердить, что речь идет именно об официальной смене фамилии. Андрей Захаров высказал предположение, что паспорт на имя Рудновой мог быть документом прикрытия.

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Теперь, по его словам, новая утечка из реестра дает основания говорить именно об официальном изменении персональных данных. В то же время в открытом доступе нет независимой проверки полной записи из реестра — речь идет о скриншоте, опубликованном журналистом.

Фото: Скриншот

Почему фамилию Руднова связывают с другом Путина

Олег Руднов — российский медиаменеджер и давний знакомый Владимира Путина, скончавшийся в 2015 году. Именно его фамилию теперь использует Елизавета Руднова. По данным расследования "Проекта", в 2006 году Руднов приобрел квартиру площадью около 200 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Впоследствии недвижимость перешла к Светлане Кривоногих — матери Елизаветы.

Кроме того, журналисты писали, что в 2011 году Руднов оформил на себя пентхаус в Сочи, который, по утверждению расследователей, предназначался для Алины Кабаевой, которую СМИ также связывают с Путиным.

Именно эти обстоятельства привлекли внимание к новой фамилии Розовой. Однако пока нет подтверждения того, что она взяла её именно в честь Руднова или что он был причастен к оформлению её документов.

Что известно о Луизе Розовой и её возможной связи с Путиным

В ноябре 2020 года издание "Проект" опубликовало расследование о Светлане Кривоногих — жительнице Санкт-Петербурга, которая, по данным журналистов, после знакомства с Путиным получила значительные активы и недвижимость.

В материале также шла речь о её дочери Елизавете, родившейся в 2003 году. Расследователи обратили внимание на внешнее сходство девушки с российским президентом и высказали предположение, что она может быть его внебрачной дочерью.

Ранее мы писали, что журналист "ТСН" встретил в центре Парижа Елизавету, предположительно внебрачную дочь Путина от его бывшей любовницы Светланы Кривоногих, и задал ей несколько вопросов.