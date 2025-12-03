Тайной дочери Путина предложили приехать в Киев: что она ответила (видео)

Журналист "ТСН" Дмитрий Святненко "поймал" в центре Парижа предполагаемую внебрачную дочь Путина от его бывшей любовницы Светланы Кривоногих, Елизавету, и задал ей несколько вопросов.

Девушку, которая называла себя Луиза Розова, заметили на встрече в галерее L Gallery. Мероприятие должно было закончится в 21:00, но Лиза с несколькими людьми еще провела пару часов внутри, говорится в сюжете.

Когда она вышла, Святненко подошел к ней. Люди, стоявшие рядом с ней, немного опешили, но не стали мешать их диалогу.

Дмитрий сказал девушке, что три недели назад ее отец убил его брата, и поинтересовался, как ей живется в "ненавистной" и "проклятой" Европе, а также поддерживает ли она политику кремлевского диктатора.

Немного помолчав, девушка спросила, давал ли "он" (Путин) разрешение на съемку, на что Святненко ей напомнил, что жители Киева сидят в темноте, а в городе звучит воздушная тревога, и что они тоже не давали разрешения на это ее отцу.

Відео дня

"А я тут при чем?" – отвечает она.

"Ну, это ваш отец. Как минимум, вы можете ему позвонить и сказать: "Папа, прекрати обстреливать Киев", – объяснил журналист, услышав в ответ "Ну конечно…".

Тогда Святненко добавил, что девушка может приехать в Киев и выступить как ПВО, что лучше любых Patriot, и поехать в Покровск.

"Ну, вы представляете меня, да? Как я сейчас поеду", – спросила Лиза.

Кореспондент заверил, что "прекрасно представляет" и готов даже купить ей билет на самолет, добавив, правда, что в Киев они не летают.

"К сожалению, я никак не могу помочь. Мне очень жаль", – сказала дочь Путина и ушла прочь.

Что известно о дочери Путина Лизе

В 2020 году журналистский "Проект" опубликовал расследование, согласно которому Елизавета Кривоногих является внебрачной дочерью Владимира Путина, хотя официального подтверждения этого нигде нет. Однако многие замечают поразительное сходство девушки и ее предполагаемого отца.

Ее мать, Светлана Кривоногих, после рождения дочери стала обладательницей недвижимости и бизнес-активов. Луиза сменила имя на Елизавета Руднова, училась в Париже.

Она работает куратором выставок в Studio Albatros и L gallery. Первая галерея находится в историческом месте, которое связано с первой волной "белой эмиграции" во Францию. За последние три года там выставлялись российские и украинские художники.

В 2022 году девушка признавалась в огромной симпатии к Украине и заявляла, что ненавидит войну.

Сам Владимир Путин никогда не комментировал информацию о Лизе. У него – две законных дочери: Мария Воронцова (1985 года рождения) и Катерина Тихонова (1986 года рождения).

Напомним, в 2022 году вероятная дочь Путина Елизавета Кривоногих, известная в Сети как Луиза Розова, выступила против войны в Украине.

Ранее сообщалось, где до войны отдыхали дочери и экс-супруга Путина.