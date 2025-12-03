Таємній дочці Путіна запропонували приїхати до Києва: що вона відповіла (відео)

Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко "спіймав" у центрі Парижа ймовірну позашлюбну доньку Путіна від його колишньої коханки Світлани Кривоногих, Єлизавету, і поставив їй кілька запитань.

Дівчину, яка називала себе Луїза Розова, помітили на зустрічі в галереї L Gallery. Захід мав закінчитися о 21:00, але Ліза з кількома людьми провела ще кілька годин усередині, йдеться в сюжеті.

Коли вона вийшла, Святненко підійшов до неї. Люди, що стояли поруч із нею, трохи сторопіли, але не стали заважати їхньому діалогу.

Дмитро сказав дівчині, що три тижні тому її батько вбив його брата, і поцікавився, як їй живеться в "ненависній" і "проклятій" Європі, а також чи підтримує вона політику кремлівського диктатора.

Трохи помовчавши, дівчина запитала, чи давав "він" (Путін) дозвіл на зйомку, на що Святненко їй нагадав, що жителі Києва сидять у темряві, а в місті лунає повітряна тривога, і що вони теж не давали дозволу на це її батькові.

"А я тут до чого?" — відповідає вона.

"Ну, це ваш батько. Як мінімум, ви можете йому зателефонувати і сказати: "Тату, припини обстрілювати Київ", — пояснив журналіст, почувши у відповідь "Ну звісно...".

Тоді Святненко додав, що дівчина може приїхати до Києва і виступити як ППО, що краще за будь-які Patriot, і поїхати в Покровськ.

"Ну, ви уявляєте мене, так? Як я зараз поїду", — запитала Ліза.

Кореспондент запевнив, що "чудово уявляє" і готовий навіть купити їй квиток на літак, додавши, щоправда, що до Києва вони не літають.

"На жаль, я ніяк не можу допомогти. Мені дуже шкода", — сказала дочка Путіна і пішла геть.

Що відомо про доньку Путіна Лізу

У 2020 році журналістський "Проєкт" опублікував розслідування, згідно з яким Єлизавета Кривоногих є позашлюбною дочкою Володимира Путіна, хоча офіційного підтвердження цього ніде немає. Однак багато хто помічає разючу схожість дівчини та її ймовірного батька.

Її мати, Світлана Кривоногих, після народження доньки стала власницею нерухомості та бізнес-активів. Луїза змінила ім'я на Єлизавета Руднова, навчалася в Парижі.

Вона працює кураторкою виставок у Studio Albatros і L gallery. Перша галерея розташована в історичному місці, яке пов'язане з першою хвилею "білої еміграції" до Франції. За останні три роки там виставлялися російські та українські художники.

У 2022 році дівчина зізнавалася у величезній симпатії до України і заявляла, що ненавидить війну.

Сам Володимир Путін ніколи не коментував інформацію про Лізу. У нього — дві законні дочки: Марія Воронцова (1985 року народження) і Катерина Тихонова (1986 року народження).

