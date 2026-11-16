Луїза Розова, яку журналісти називають імовірною позашлюбною донькою Володимира Путіна, офіційно змінила ім’я та прізвище на Єлизавету Олегівну Руднову. На зміну даних у реєстрі РАЦСу звернув увагу журналісти.

За даними видання Meduza, журналіст-розслідувач Андрій Захаров знайшов у витоку даних РАЦСу підтвердження зміни імені Луїзи Розової. Вона стала Єлизаветою Рудновою ще наприкінці 2020 року. Дата народження пасажирки збігалася з датою народження Єлизавети Кривоногих — таке прізвище Розова мала раніше. Крім того, під час купівлі квитків використовували номер телефону, який раніше фігурував у сервісах під ім’ям Кривоногих.

Однак тоді журналістам не вдалося остаточно підтвердити, що йдеться саме про офіційну зміну прізвища. Андрій Захаров припускав, що паспорт на ім’я Руднової міг бути документом прикриття.

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Тепер, за його словами, новий витік із реєстру дає підстави говорити саме про офіційну зміну персональних даних. Водночас у відкритому доступі немає незалежної перевірки повного запису з реєстру — наразі йдеться про скриншот, оприлюднений журналістом.

Фото: Скриншот

Чому прізвище Руднова пов’язують із другом Путіна

Олег Руднов — російський медіаменеджер і давній знайомий Володимира Путіна, який помер у 2015 році. Саме його прізвище тепер використовує Єлизавета Руднова. За даними розслідування "Проєкту", у 2006 році Руднов придбав квартиру площею близько 200 квадратних метрів у Санкт-Петербурзі. Згодом нерухомість перейшла до Світлани Кривоногих — матері Єлизавети.

Також журналісти писали, що у 2011 році Руднов оформив на себе пентхаус у Сочі, який, за твердженням розслідувачів, призначався для Аліни Кабаєвої, яку медіа також пов’язують із Путіним.

Саме ці обставини привернули увагу до нового прізвища Розової. Однак наразі немає підтвердження, що вона взяла його саме на честь Руднова або що він був причетний до оформлення її документів.

Що відомо про Луїзу Розову та її можливий зв’язок із Путіним

У листопаді 2020 року видання "Проект" опублікувало розслідування про Світлану Кривоногих — мешканку Санкт-Петербурга, яка, за даними журналістів, після знайомства з Путіним отримала значні активи та нерухомість.

У матеріалі також ішлося про її доньку Єлизавету, яка народилася у 2003 році. Розслідувачі звернули увагу на зовнішню схожість дівчини з російським президентом і припустили, що вона може бути його позашлюбною донькою.

Раніше ми писали, що журналіст "ТСН" зустрів у центрі Парижа ймовірну позашлюбну доньку Путіна від його колишньої коханки Світлани Кривоногих, Єлизавету, і поставив їй кілька запитань.