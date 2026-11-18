Слобоженко задержали на территории одной из гостиниц в Италии.

В Италии задержали блогера-арбитражника Александра Слобоженко. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Украинская правда". Слобоженко задержали по запросу Бюро экономической безопасности Украины через Интерпол.

По информации итальянского СМИ RiminiToday, блогера задержали 17 ноября в отеле в городе Риччоне. Итальянские правоохранители устроили засаду после того, как утром получили информацию о его местонахождении. Задержание было проведено совместно со Службой международного полицейского сотрудничества на основании ордера, выданного через Интерпол.

После оформления необходимых документов в полицейском участке на площади Пьяццале Борначчини Слобоженко перевели в тюрьму "Казетти" в провинции Римини, где он будет находиться в ожидании экстрадиции в Украину.

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Кто такой Александр Слобоженко

Александр Слобоженко родился 3 августа 1998 года в Белогородке Киевской области. Семью, в которой вырос парень, журналисты назвали обычной и не имеющей прямых связей с влиятельными чиновниками или бизнесменами, которые могли бы поддержать юношу финансово или иными способами способствовать его успехам. Сам Слобоженко в интервью рассказывал, что начал зарабатывать свои первые деньги в интернете еще в подростковом возрасте. Он развивал паблики и чаты в социальных сетях.

Последние восемь лет Слобоженко активно занимается арбитражем трафика, преимущественно в сферах беттинга (ставки на спорт — прим. ред.) и гемблинга (азартные игры, онлайн-казино — прим. ред.), который сейчас пытаются ограничить в Украине.

На своей странице в Instagram Слобоженко хвастается покупкой роскошных автомобилей, в основном спортивных: Lamborghini, Ferrari, Mercedes Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette, BMW M3 Competition. Также он демонстрирует дорогие часы, недвижимость, тратит баснословные суммы на путешествия и подарки для друзей.

Расследование в отношении Слобоженко

Украинский миллионер Александр Слобоженко фигурирует в делах о неуплате налогов. Кроме того, он оформил свой роскошный автопарк и недвижимость на имя матери и бабушки и не вернулся в Украину после того, как 28 марта выехал за границу. В июне 2020 года Национальная полиция возбудила уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и о "легализации имущества, полученного преступным путем". Налоговики подсчитали, что молодой предприниматель задолжал госбюджету почти 54,8 млн грн.

Правоохранители провели обыски в доме Слобоженко и в его офисе в центре Киева. Была изъята техника и документы. Однако впоследствии ему всё вернули.

Напомним, 15 апреля "Украинская правда" опубликовала расследование о том, как представители столичной молодежи во время военного положения выезжают за границу. Александр Слобоженко стал одним из фигурантов этого материала.