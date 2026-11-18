Слобоженка затримали на території одного із готелів в Італії.

В Італії затримали блогера-арбітражника Олександра Слобоженка. Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє "Українська правда". Слобоженка затримали за запитом Бюро економічної безпеки України через Інтерпол.

За інформацією італійського медіа RiminiToday, блогера затримали 17 листопада у готелі в місті Річчоне. Італійські правоохоронці організували засідку після того, як вранці отримали інформацію про його перебування. Затримання провели спільно зі Службою міжнародного поліцейського співробітництва на підставі ордера, виданого через Інтерпол.

Після оформлення необхідних документів у відділку на площі П’яццале Борначчіні Слобоженка перевели до в’язниці "Казетті" в провінції Ріміні для очікування екстрадиції в Україну.

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Хто такий Олександр Слобоженко

Олександр Слобоженко народився 3 серпня 1998 року в Білогородці на Київщині. Сім'ю, у якій виріс хлопець, журналісти назвали пересічною і такою, що не мала прямих зв'язків з впливовими чиновниками або бізнесменами, які могли б підтримати юнака фінансово або ж іншими способами сприяти його успіхам. Сам Слобоженко в інтерв'ю розказував, що почав заробляти свої перші гроші в інтернеті ще в підлітковому віці. Він розвивав пабліки та чати у соцмережах.

Останні вісім років Слобоженко активно займається арбітражем трафіку, переважно у сферах бетінгу (ставки на спорт — ред.) та гемблінгу (азартні ігри, онлайн-казино, — ред.), який зараз намагаються обмежити в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Слобоженко вихваляється купівлею розкішних автомобілів, здебільшого спортивних: Lamborghini, Ferrari, Mercedes Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette, BMW M3 Competition. Також він показує коштовні годинники, нерухомість, витрачає захмарні гроші на подорожі та подарунки для друзів.

Розслідування щодо Слобоженка

Український мільйонер Олександр Слобоженко є фігурантом справ про несплату податків. Крім цього він оформив свій люксовий автопарк та нерухомість на маму та бабусю і не повернувся в Україну після того, як виїхав за кордон 28 березня. У червні 2020 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків та про "легалізацію майна, отриманого злочинним чином". Податківці нарахували, що молодий підприємець заборгував держбюджету майже 54,8 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки вдома в Слобоженка та в його офісі у центрі Києва. Була вилучена техніка та документи. Однак згодом йому все повернули.

Нагадаємо, 15 квітня "Українська правда" опублікувала розслідування про те, як представники столичної молоді під час воєнного стану виїжджають за кордон. Олексадр Слобоженко став одним із фігурантів матеріалу.