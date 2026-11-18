Российский план предусматривал операцию под ложным флагом, пересечение границы и теракт с большими жертвами, в котором Москва намеревалась обвинить Киев.

Согласно расследованию издания Rzeczpospolita, совместная операция польских спецслужб, полиции и элитных воинских частей на рубеже октября и ноября 2026 года предотвратила российскую диверсионную провокацию у границы с Калининградской областью. Российские спецслужбы — в первую очередь сотрудники военной разведки ГРУ – готовили диверсионную атаку в приграничной с Польшей зоне. Также планировалось инсценированное нападение на объект, расположенный на территории самой РФ, которое должно было послужить поводом для войны или предлогом для политической эскалации.

Согласно источникам, сценарий операции был поразительно похож на нацистскую провокацию в Гливице в 1939 году. 31 августа 1939 года немцы, выдавая себя за поляков, захватили радиостанцию ​​в Гливице и передали сообщение на польском языке. Берлин стремился создать видимость польской агрессии и оправдать нападение на Польшу. Целью Москвы было шокировать общественное мнение и напрямую атаковать отношения между Варшавой и Киевом.

Видео дня

"У нас была информация о конкретных целях, где предполагалось нападение. Русские предполагали большое количество жертв", — сообщил один из источников газеты, пожелавший остаться анонимным по соображениям оперативной безопасности.

Другой источник добавляет, что диверсанты якобы оставили после себя сфабрикованные следы: "Тех, кто пересек границу, скорее всего, расстреляли бы или у них нашли бы улики, указывающие на то, что они из Украины. Главной целью операции было остановить международную и польскую поддержку боевых действий в Киеве", — сказал он.

Разведовательные данные поступили от партнеров Польши по НАТО, но были независимо подтверждены аналитиками польских разведывательных служб. Тревогу вызвало обнаружение присутствия сотрудников спецподразделений, которые регулярно координируют диверсионные акты, непосредственно у границы с российской стороны. Аналогичные предупреждения были одновременно направлены в страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию.

В ответ на непосредственную угрозу польские власти незамедлительно начали превентивную и сдерживающую операцию. Штабы полиции в уездах, граничащих с Калининградом были в срочном порядке усилены сотрудниками из внутренних районов страны, вооруженными длинноствольным оружием. Пограничные посты были усилены, а в приграничную зону были направлены дополнительные сотрудники Агентства внутренней безопасности.

Однако ключевую роль сыграли силы специального назначения. Боевые группы из самых элитных частей польской армии, включая JW GROM, JW NIL и JW AGAT, были развернуты по всему Варминско-Мазурскому воеводству при поддержке БПЛА. Одновременно подразделения Сил территориальной обороны обеспечивали безопасность.

Такая масштабная демонстрация силы имела двойную цель: явно сдержать противника и продемонстрировать готовность к немедленным превентивным действиям в случае попытки нарушения границы. Источники газеты подчеркивают, что концентрация сил на севере страны не имела никакого отношения к параллельным полицейским операциям, наблюдавшимся возле Конституционного трибунала в Варшаве — совпадение по времени было чистой случайностью.

Подробности операции, развернувшейся за кулисами, частично подтвердил Томаш Семоняк, министр-координатор специальных служб. На вопрос журналистов о том, планировали ли россияне нападение на объект в Польше, где находится большое количество людей, министр отметил, что государство редко разглашает секретные оперативные детали до завершения операции.

"Если мы и предпринимали определенные шаги, то потому, что осознавали наличие реальной угрозы. Пограничная служба, полиция и военные приняли соответствующие меры", — сказал Симоняк. Он подчеркнул, что присутствие спецназа и демонстрация готовности имели основополагающее психологическое и оперативное значение. "На мой взгляд, в данном случае все действия были уместны. Имеющиеся данные указывали на то, что угроза была оценена как реальная", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус писал, где РФ может ударить по НАТО. В числе опасных мест Сувалкский коридор.

Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер" в Калининградской области. В зоне вероятного поражения шесть стран НАТО — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Германия.