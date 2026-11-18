Варшава подала заявку на участие в программе ядерного обмена НАТО. Если её одобрят, польские пилоты смогут пройти обучение по применению авиабомб США.

Как сообщает польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в НАТО, США уже рассматривают заявку Варшавы, а переговоры об участии Польши в программе продвигаются. Программа DCA (Dual Capable Aircraft — самолеты двойного назначения) предусматривает подготовку авиации стран-членов НАТО к выполнению задач по применению американского ядерного оружия.

В рамках этой программы США размещают тактические ядерные авиабомбы на территории отдельных европейских союзников. В случае масштабного военного конфликта подготовленные экипажи стран-участниц могут привлекаться к выполнению ядерных миссий, однако оружие остается под контролем Соединенных Штатов.

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В настоящее время американские ядерные боеприпасы в рамках программы "Nuclear Sharing" размещены в пяти странах НАТО:

Германии;

Бельгии;

Нидерландах;

Италии;

Турции.

Таким образом, возможное вступление Польши будет означать усиление её роли в системе ядерного сдерживания Альянса.

Почему польские истребители F-35 важны для программы

Одним из главных аргументов Варшавы является наличие современных истребителей F-35A американского производства. Эти самолеты технически приспособлены для выполнения задач по применению американских ядерных авиабомб семейства B61. Именно поэтому их наличие может упростить подготовку польских военных к участию в ядерных миссиях НАТО.

В случае одобрения заявки специальную подготовку будут проходить не только пилоты, но и технический персонал. Кроме того, самолеты могут потребовать дополнительного оборудования и соответствующей сертификации для выполнения таких задач.

Подготовка и необходимые технические работы могут занять около двух лет.

Появятся ли американские ядерные бомбы на территории Польши

Важный нюанс заключается в том, что участие в программе не обязательно предполагает физическое размещение ядерного оружия в Польше. По данным Gazeta Wyborcza, даже в случае положительного решения со стороны США американские боеприпасы могут остаться на территории других стран НАТО.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский ранее подчеркивал, что Варшава заинтересована в участии в системе ядерного сдерживания Альянса, но не стремится размещать ядерные боеголовки непосредственно на своей территории.

В то же время вопрос о размещении ядерного оружия остается одним из самых сложных в ходе переговоров. В частности, обсуждается соответствие таких договоренностей Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который ограничивает передачу ядерного оружия государствам, не обладающим им.

Именно поэтому подготовка польских экипажей без постоянного размещения американских боеприпасов в стране рассматривается как один из возможных вариантов сотрудничества.

Как Россия может отреагировать на ядерные планы Польши

Ранее Москва уже негативно реагировала на заявления Варшавы о возможности размещения американского ядерного оружия. Представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае появления таких объектов на польской территории они могут стать военными целями в случае прямого столкновения России с НАТО.

Кремль также предупреждал о возможных ответных мерах в связи с расширением американского ядерного присутствия в Европе.

Как ранее писал Фокус, Польша уже поднимала вопрос о размещении американского ядерного оружия на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing. Тогдашний президент Анджей Дуда объяснял эту инициативу необходимостью укрепления восточного фланга НАТО на фоне российской военной активности.

Кроме того, Фокус рассказывал о возможностях истребителей F-35A в системе ядерного сдерживания НАТО и об их роли в применении американских авиабомб B61-12.