Варшава подала заявку на участь у програмі ядерного обміну НАТО. Якщо її схвалять, польські пілоти зможуть пройти навчання з використання авіабомб США.

За повідомленням польської газети Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в НАТО, США вже розглядають заявку Варшави, а переговори щодо участі Польщі в програмі просуваються. Програма DCA (Dual Capable Aircraft — літаки подвійного призначення) передбачає підготовку авіації союзників НАТО до виконання завдань із застосування американської ядерної зброї.

У межах цієї програми США розміщують тактичні ядерні авіабомби на території окремих європейських союзників. У разі масштабного військового конфлікту підготовлені екіпажі країн-учасниць можуть залучатися до виконання ядерних місій, однак зброя залишається під контролем Сполучених Штатів.

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Наразі американські ядерні боєприпаси в межах Nuclear Sharing розміщені у п'яти країнах НАТО:

Німеччині;

Бельгії;

Нідерландах;

Італії;

Туреччині.

Таким чином, можливе приєднання Польщі означатиме розширення її ролі в системі ядерного стримування Альянсу.

Чому польські винищувачі F-35 важливі для програми

Одним із головних аргументів Варшави є наявність сучасних винищувачів F-35A американського виробництва. Ці літаки технічно пристосовані до виконання завдань із застосування американських ядерних авіабомб сімейства B61. Саме тому їх наявність може спростити підготовку польських військових до участі в ядерних місіях НАТО.

E разі схвалення заявки спеціальну підготовку проходитимуть не лише пілоти, а й технічний персонал. Крім того, літаки можуть потребувати додаткового обладнання та відповідної сертифікації для виконання таких завдань.

Підготовка та необхідні технічні роботи можуть тривати близько двох років.

Чи з'являться американські ядерні бомби на території Польщі

Важливий нюанс полягає в тому, що участь у програмі не обов'язково передбачає фізичне розміщення ядерної зброї в Польщі. За даними Gazeta Wyborcza, навіть у разі позитивного рішення США американські боєприпаси можуть залишитися на території інших держав НАТО.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський раніше наголошував, що Варшава зацікавлена в участі в системі ядерного стримування Альянсу, але не прагне розміщувати ядерні боєголовки безпосередньо на своїй території.

Водночас питання розміщення ядерної зброї залишається одним із найбільш складних у переговорах. Зокрема, обговорюється відповідність таких домовленостей Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який обмежує передачу ядерного озброєння державам, що не володіють ним.

Саме тому підготовка польських екіпажів без постійного розміщення американських боєприпасів у країні розглядається як один із можливих варіантів співпраці.

Як Росія може відреагувати на ядерні плани Польщі

Раніше Москва вже негативно реагувала на заяви Варшави про можливість розміщення американської ядерної зброї. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що в разі появи таких об'єктів на польській території вони можуть стати військовими цілями під час прямого зіткнення Росії з НАТО.

Кремль також попереджав про можливі заходи у відповідь на розширення американської ядерної присутності в Європі.

Як раніше писав Фокус, Польща вже порушувала питання розміщення американської ядерної зброї на своїй території в межах програми Nuclear Sharing. Тодішній президент Анджей Дуда пояснював цю ініціативу необхідністю посилення східного флангу НАТО на тлі російської військової активності.

Також Фокус розповідав про можливості винищувачів F-35A у системі ядерного стримування Альянсу та їхню роль у застосуванні американських авіабомб B61-12.