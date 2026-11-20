Google и Meta могут стать источником миллиардных поступлений в бюджет ЕС, ведь Брюссель ищет способ заставить технологических гигантов платить больше за работу на европейском рынке.

Евросоюз ищет новые источники поступлений в общий бюджет, значительная часть которого должна направляться на оборону и безопасность. Поскольку часть стран-членов выступает за сокращение расходов, Брюсселю приходится рассматривать альтернативные способы наполнения казны. Один из них предложил президент Европейского совета Антониу Кошта — ввести налог для крупных технологических компаний, в том числе Google и Meta, ведущих бизнес на европейском рынке. Об этом сообщает POLITICO Europe со ссылкой на осведомленных собеседников.

Так, 21 ноября Антониу Кошта должен предоставить общий бюджет ЕС на 2028-2034 годы и озвучить источники его финансирования. Его предварительно оценивают примерно в 2 трлн евро, однако страны-члены пока не могут согласовать, откуда взять деньги на общие нужды.

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Стало известно, что президент Европейского совета Антониу Кошта может предложить странам-членам поддержать введение отдельного налога для крупных технологических компаний, в частности Google и Meta, чтобы привлечь дополнительные средства в общий бюджет ЕС. По предварительным оценкам Еврокомиссии он способен приносить около 5 млрд евро ежегодно.

Что известно о налоге для технологических гигантов

Речь идет о сборе доходов от отдельных видов цифровой деятельности. Среди компаний, к которым потенциально могут относиться нововведения, называют американские технологические корпорации Google и Meta. Таким образом, налог для крупных цифровых компаний рассматривается как один из способов увеличить доходы ЕС без необходимости повышать взносы государств-членов. Такие поступления называются собственными ресурсами Евросоюза. Это средства, которые напрямую направляются в общий бюджет, а не формируются только за счет вкладов отдельных стран.

Следует отметить, что модель такого налогообложения Европейская комиссия уже рассматривала раньше. Так, в рабочем документе от 28 мая 2026 г. она описала возможность применения ставки 3% к доходам от определенных цифровых услуг. В частности, это может относиться к цифровой рекламе, посредническим услугам и монетизации пользовательских данных. По расчетам Еврокомиссии, такой механизм мог бы обеспечивать бюджету ЕС в среднем 5 млрд евро в год в течение 2028-2034 годов. Однако это предварительная оценка, а не гарантированные поступления. Окончательная сумма будет зависеть от того, какие именно услуги будут облагаться налогом и какие компании попадут под действие правил.

Важно, что речь идет не об уже принятом законе. Европейские институты должны согласовать механизм, налоговую базу и правила распределения поступлений.

Почему раньше страны ЕС не поддерживали такой налог

Одним из главных препятствий для введения цифрового сбора были опасения по поводу возможной реакции США. Многие европейские правительства не хотели обострять торговые отношения с Вашингтоном, ведь значительная часть крупнейших технологических компаний мира имеет американское происхождение. Однако сейчас сторонники инициативы считают, что политическая ситуация в США может сделать такие угрозы менее вероятными. В частности, они обращают внимание на результаты промежуточных выборов, инфляцию и ужесточение критики крупных технологических компаний.

К примеру, представитель Европейской народной партии по вопросам бюджета Зигфрид Мурешан, комментируя ситуацию, отметил: "Вероятность торговых угроз со стороны администрации Трампа снизилась после результатов промежуточных выборов".

При этом позиции государств Евросоюза по новой инициативе отличаются. В частности, Германия, ранее скептически относившаяся к новым корпоративным налогам, по данным источников издания, стала более открытой для обсуждения цифрового сбора. Канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, как сообщили два европейских дипломата, допустили возможность такого решения во время встречи лидеров Северной Европы в Дублине.

Франция, Италия и Испания, уже имеющие собственные национальные налоги на цифровые услуги, традиционно поддерживают внедрение общеевропейского механизма.

В то же время Ирландия может выступить против инициативы. На ее территории расположены европейские подразделения крупных американских корпораций, в том числе Google и Microsoft. Поэтому новые правила могут напрямую повлиять на компании, ведущие там деятельность.

Какие компании могут попасть под новый сбор

Среди потенциальных налогоплательщиков называют крупнейшие технологические корпорации, в том числе Google и Meta. Однако окончательного перечня компаний и условий налогообложения пока нет.

Ранее Еврокомиссия также рассматривала другой вариант пополнения бюджета – корпоративный сбор CORE. Он предусматривал фиксированный вклад для компаний, работающих на едином рынке ЕС и имеющих годовой чистый оборот от 100 млн. евро. Однако это предложение столкнулось с сопротивлением части государств.

Отдельно команда Средства готова изучать возможность введения сбора для криптовалютных компаний. Но это направление считают более сложным с технической точки зрения, поэтому его могут рассматривать уже в более длинной перспективе.

Речь идет только о возможных источниках доходов, которые могут войти в обновленное бюджетное предложение. Для введения нового налога странам ЕС еще предстоит достичь политической договоренности и согласовать конкретные правила его применения.

Напомним, в Евросоюзе возник спор по поводу того, кто должен представлять Европу на предстоящих переговорах о завершении войны в Украине. Среди европейских лидеров сформировались три группы с разными кандидатами на эту роль — Антониу Кошта, Кайя Каллас, а также представители Франции и Германии, и теперь им придется искать общее решение.

Также Фокус писал, что Еврокомиссия оштрафовала китайскую компанию Alibaba Group, которой принадлежит AliExpress, на рекордные 550 млн евро из-за продажи на платформе незаконных, опасных и контрафактных товаров.