Рекордная сумма: Евросоюз оштрафовал AliExpress на 550 млн евро

На рекордные 550 миллионов евро ($629 млн) оштрафовал Европейский союз Alibaba Group Holding Limited, который управляет такими платформами онлайн-торговли как Alibaba.com, AliExpress, Taobao и Tmall.

Так ЕС отреагировал на неспособность китайского конгломерата справиться с продажей незаконных, небезопасных и контрафактных товаров на своей платформе, сообщает Reuters.

Штраф наложен Европейской комиссией в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, который требует от очень крупных онлайн-платформ принимать более активные меры по противодействию незаконному и вредоносному контенту и стал для AliExpress уже третьим.

Если до 20 октября AliExpress не примет меры по исправлению ситуации, компании грозят дополнительные штрафы, решение о которых может быть рассмотрено регулятором в декабре.

"Это очень опасно для потребителей, несправедливо по отношению к компаниям, которые соблюдают все наши правила", — заявила журналистам глава европейского технологического подразделения Хенна Вирккунен.

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По ее словам, в Европе — 193 млн пользователей AliExpress, что больше, чем у Shein (156 млн) и Temu (130 млн). Последняя тоже была оштрафована за нарушение выше упомянутого закона, а в отношении Shein ведется расследование.

Вирккунен отмечает, что каждый пятый европеец делает покупки раз в месяц на этих трех платформах.

Какие претензии Еврокомисии к AliExpress?

Комиссия заявила, что AliExpress ненадлежащим образом оценил наличие достаточного количества сотрудников для анализа рисков и переоценил эффективность своей системы обнаружения и удаления нелегальных товаров.

Регулятор раскритиковал рекомендательные и рекламные системы компании за то, что они усугубляют распространение нелегальных товаров, а также за то, что компания полагается на один количественный показатель для оценки своей системы модерации, чтобы предотвратить риск появления или повторного появления нелегальных товаров в аналогичной форме.

Также Комиссия заявила, что неспособность AliExpress обнаруживать нелегальные товары привела к тому, что нелегальные товары, от контрафактной продукции до небезопасных игрушек и опасной косметики, оставались в сети в течение многих недель.

И ко всему, ЕК выразила недовольство неэффективной политикой компании в отношении штрафов, в результате чего оштрафованные предприятия продолжали продавать нелегальные товары на ее платформе.

В заявлении говорилось, что обязательная система "авторизации бренда" AliExpress, призванная предотвратить продажу контрафактной продукции, оказалась неэффективной, испытывала нехватку персонала и легко обходилась продавцами поддельных товаров.

Сумма штрафа могла быть еще выше, если бы не новизна DSA (Управления по стандартам рекламы), которая стала смягчающим обстоятельством при расчете суммы.

Реакция AliExpress

В AliExpress категорически не согласны с решением Еврокомиссии и "несоразмерным" штрафом, который "неадекватно отражает установленную структуру и значительные, активные улучшения", внесенные компанией.

Сейчас руководство изучает решение и рассматривает "все доступные варианты".

Отметим, что еще в марте 2024 года Европейская комиссия начала расследование в отношении платформы электронной коммерции AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba. Напомним, почему покупки на Temu и AliExpress под угрозой.

Также сообщалось, уйдут ли AliExpress и Temu из Украины.