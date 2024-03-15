Популярный в Украине маркетплейс попал под следствие Еврокомиссии, — WSJ

Как сообщила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, расследование проверит, удалось ли AliExpress запретить продажу рискованных для здоровья потребителей товаров, особенно для несовершеннолетних.

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Европейская комиссия начала расследование в отношении платформы электронной коммерции AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Причиной расследования стали возможные нарушения европейского законодательства о цифровых услугах (DSA), в частности обвинения относительно эффективности управления рисками и необходимого уровня безопасности отслеживания операций.

Еврокомиссия заявила в четверг, 14 марта, что будет проверять AliExpress на предмет возможных нарушений DSA в таких областях, как модерация контента и обработка жалоб, прозрачность рекламных и рекомендательных систем, отслеживание торговцев и доступ к данным исследователей.

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В ноябре 2023 года ЕК запросила у AliExpress более подробную информацию о мерах, которые она принимает для защиты потребителей в интернете.

"После официального открытия расследования комиссия продолжит собирать доказательства, отправляя дополнительные запросы на информацию, проводя допросы или проверки", — заявили в комиссии.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила в соцсети X, что расследование, в частности, "проверит, удалось ли AliExpress запретить продажу рискованных для здоровья потребителей товаров (например, поддельных лекарств, продуктов питания), особенно для несовершеннолетних".

Реакция AliExpress

Маркетплейс, по информации издания, сообщил, что не отказывается сотрудничать с ЕК и предложит необходимые условия и гарантии соответствия действующим стандартам. При этом AliExpress подтвердил, что принимает меры по созданию безопасных и комфортных условий для всех потребителей.

Вместе с тем, в пятницу, 15 марта, AliExpress заявил, что работает с соответствующими органами, чтобы обеспечить соответствие применимым стандартам.

"AliExpress стремится создать безопасный и соответствующий требованиям рынок для всех потребителей", — ответил WSJ представитель компании.

Европейское законодательство признает марктеплейс AliExpress как очень большую по объему онлайн-площадку для реализации товаров и услуг. Таким образом, компания подпадает под действие закона ЕС, регулирующего цифровые услуги. По информации компании она на сегодняшний день имеет более 104,3 миллиона пользователей, обращающихся ежемесячно для совершения покупок.

Маркетплейс в Украине

Соответствующая группа управляющих компаний AliExpress считается в Украине международным спонсором войны, поскольку продолжает официально работать на территории России и платить налоги в российский бюджет. По утверждению НАПК, эта платформа используется для реализации товаров, вывезенных из оккупированной части Украины.

Кроме того, еще в 2023 году спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что маркетплейс имеет самое прямое отношение к оборонному комплексу российского агрессора. Так, во время атак в ночь на 22 октября войска РФ с северного направления запустили два беспилотника неустановленного типа.

"Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress — там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не в первый раз, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства", — рассказал Юрий Игнат.

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Напомним, Фокус писал еще осенью 2023 года, что Еврокомиссия должна рассмотреть вариант ослабления экологических норм Евро-7. Новый вариант впервые может включить ограничения на выбросы жестких частиц от тормозов и шин.