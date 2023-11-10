Компромисс для автопроизводителей: ЕС собирается ослабить эко-нормы Евро-7

Еврокомиссия рассмотрит вариант ослабления экологических норм Евро-7. Новый вариант впервые может включить ограничения на выбросы жестких частиц от тормозов и шин.

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Предстоящие нормы по вредным выбросам для транспорта Евро-7 вызвали критику со стороны производителей. Европейский парламент и Европейский совету одобрили ослабленную версию новых правил. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Экологические нормы Евро-7 могут нанести большой вред автоиндустрии. Многие производители заранее отказались от выпуска многих популярных моделей, которые не соответствуют требованиям.

Чтобы частично решить эту проблему, Европейский парламент и Европейский совет планируют обсудить ослабленный вариант норм Евро-7 с Еврокомиссией. Их могут утвердить уже в начале 2024 года, а в 2026 году эти правила вступят в силу для легковых автомобилей. Еще через два года нормы будут распространяться и на тяжелые грузовики.

В новую версию экологических норм Евро-7 впервые включат ограничения на выбросы жестких частиц от тормозов и шин. Это позволит автопроизводителям продолжить выпускать многие автомобили с ДВС.

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Евросоюз смягчит новые строгие эко-нормы ради автопроизводителей

Эту идею предложила Ассоциация европейских автопроизводителей. По ее словам, с 2035 года многие бренды будут выпускать только электромобили, но шины и тормоза останутся источником вредных выбросов. Поэтому эту проблему нужно решить заранее.

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