Евросоюз смягчит новые строгие эко-нормы ради автопроизводителей

В ЕС планируют отложить вступлением в силу эко-норм Евро-7 до 2030 года. Это позволит автопроизводителям выделить больше средств на разработку электромобилей.

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В Евросоюзе договорились об отсрочке вступления в силу экологических стандартов Евро-7. Соответствующее решение поддержали в профильном комитете Европарламента. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Остаточный план перехода на эко-нормы Евро-7 будет вынесен на голосование Европарламента в начале 2024 года. Он предусматривает послабления, прежде всего, для легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

Если изначально стандарты Евро-7 для легковой техники планировали ввести с 1 июля 2025 года, то теперь их собираются отсрочить до 1 июля 2030 года. Для грузовых автомобилей и автобусов ничего не изменится – на нормы Евро-7 производители должны перейти до 1 июля 2031 года.

Ослабление норм позволит автопроизводителям выделить больше средств на электрокары Фото: Volkswagen

Нормы Евро-7 – особенности и недостатки

Напомним, что стандарты Евро-7 не только ужесточают требования к выхлопу авто, но и вводят ограничения на выбросы твердых частиц от шин и тормозных колодок. Также вводятся требования к сроку службы авто и отдельных их узлов.

В добавок, транспортные средства получат эко-паспорта, в которых будут указывать их расход топлива, уровень вредных выбросов и результаты техосмотров.

Ранее сразу 8 стран ЕС выступили против введения норм Евро-7. Такой же позиции придерживаются и ряд крупных автопроизводителей.

Дело в том, что для соответствия Евро-7 на авто нужно установить сложное и дорогое оборудование. Во-первых, это заставит отказаться от ряда бензиновых и дизельных авто бюджетного класса из-за увеличения себестоимости их производства примерно на 2000 евро. Автопроизводители уже анонсировали отказ от некоторых моделей.

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Во-вторых, повышение затрат на авто стандарта Евро-7 не даст автоконцернам вкладываться в развитие более экологически чистых электромобилей. Это, в свою очередь, усложнит полный переход на электромобили, который в ЕС запланирован на 2035 год.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании перенесли введение запрета авто с ДВС. Он вступит в силу в 2035 году, как и в ЕС.

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