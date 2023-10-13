Євросоюз пом'якшить нові суворі еконорми заради автовиробників

У ЄС планують відкласти набуття чинності еконорм Євро-7 до 2030 року. Це дасть змогу автовиробникам виділити більше коштів на розробку електромобілів.

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У Євросоюзі домовилися про відтермінування набуття чинності екологічних стандартів Євро-7. Відповідне рішення підтримали в профільному комітеті Європарламенту. Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.

Залишковий план переходу на еконорми Євро-7 буде винесено на голосування Європарламенту на початку 2024 року. Він передбачає послаблення, насамперед, для легкових автомобілів і легкої комерційної техніки.

Якщо спочатку стандарти Євро-7 для легкової техніки планували ввести з 1 липня 2025 року, то тепер їх збираються відтермінувати до 1 липня 2030 року. Для вантажних автомобілів і автобусів нічого не зміниться — на норми Євро-7 виробники мають перейти до 1 липня 2031 року.

Послаблення норм дасть змогу автовиробникам виділити більше коштів на електрокари Фото: Volkswagen

Норми Євро-7 — особливості та недоліки

Нагадаємо, що стандарти Євро-7 не тільки посилюють вимоги до вихлопу авто, а й вводять обмеження на викиди твердих частинок від шин і гальмівних колодок. Також запроваджуються вимоги до терміну служби авто та окремих їхніх вузлів.

На додачу, транспортні засоби отримають еко-паспорти, в яких вказуватимуть їхню витрату пального, рівень шкідливих викидів і результати техоглядів.

Раніше одразу 8 країн ЄС виступили проти введення норм Євро-7. Такої самої позиції дотримуються і низка великих автовиробників.

Річ у тім, що для відповідності Євро-7 на авто потрібно встановити складне і дороге обладнання. По-перше, це змусить відмовитися від низки бензинових і дизельних авто бюджетного класу через збільшення собівартості їхнього виробництва приблизно на 2000 євро. Автовиробники вже анонсували відмову від деяких моделей.

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По-друге, підвищення витрат на авто стандарту Євро-7 не дасть автоконцернам вкладатися в розвиток екологічно чистіших електромобілів. Це, своєю чергою, ускладнить повний перехід на електромобілі, який в ЄС заплановано на 2035 рік.

Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії перенесли введення заборони авто з ДВЗ. Вона набуде чинності 2035 року, як і в ЄС.

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