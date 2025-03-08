В Украине ввели новую систему "Є-запис" в сервисных центрах МВД, упростили процедуру снятия с учета автомобилей, правила оформления ДТП, а также закрыли возможность выезда за границу через систему "Шлях". Фокус вместе с юристами исследовал, о чем следует знать водителям.

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С целью полностью автоматизировать управление и исключить посторонние вмешательства во всех сервисных центрах МВД ввели новую систему Е-записи. Это касается как сдачи экзаменов на водительские права, обмена на международные, так и регистрации автомобилей. Кроме этого некоторые важные изменения для автомобилистов уже действуют. О них и о тех, что заработают с марта, далее в материале Фокуса.

Новая система электронной очереди "Є-запис": как теперь получать услуги в центрах МВД

В Украине заработала система электронной очереди (Є-запис), которая позволяет заранее регистрироваться на получение услуг в крупнейших сервисных центрах МВД. Запись открывается на три недели вперед и ежедневно система будет генерировать их на следующую дату. То есть, 5 марта сгенерируется запись на 26 марта, 6 марта — на 27 марта и т.д.

Е-запись понадобится для регистрации на сдачу экзаменов на водительские права, обмена на международные Фото: mvs.gov.ua

Такая предварительная регистрация упростит доступ к следующим услугам:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

С целью полностью автоматизировать управление и исключить посторонние вмешательства во всех сервисных центрах МВД ввели новую систему "Є-запис"

Отметим, что количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может осуществить четыре регистрации. Для юридических лиц установлен лимит — четыре записи на текущий день.

В случае необходимости онлайн-регистрацию можно отменить в системе "Є-запис" не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

В то же время следует заметить: если гражданин не появился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца и не отменил свои регистрации онлайн, он будет заблокирован в системе "Є-запис".

В Украине действуют новые правила оформления ДТП Фото: Фото из открытых источников

Новые правила снятия авто с учета: что теперь можно делать автовладельцам

Владельцы авто имеют право снимать машины с учета, если временно не пользуются ими в Украине. Еще зимой 2025-го в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей внесли важные изменения. И касаются они не только легковых автомобилей, но и автобусов, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, мопедов и т.д.

Владельцы авто имеют право снимать машины с учета, если временно не пользуются ими в Украине

Поэтому отныне владельцы авто, которые временно не пользуются транспортом в Украине, теперь могут снять его с учета. Чтобы воспользоваться данной процедурой, владелец авто должен подать в сервисный центр МВД соответствующее заявление и приложить к нему свидетельство о регистрации (технический паспорт) и копию регистрационной карточки, которая прилагается к свидетельству о регистрации на пластиковой основе.

Фокус спросил у эксперта, чем такое нововведение облегчит жизнь видиям. И как пояснила адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус, главное, что процедура временного снятия авто с учета, позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев.

"Новый механизм облегчит жизнь тем, кто пользуется авто сезонно или временно оставляет его без использования", — добавила Ольга Брус.

Владельцы авто, которые временно не пользуются транспортом в Украине, теперь могут снять его с учета Фото: Pixabay

Европротокол без полиции: новые правила оформления ДТП в 2025 году

Уже вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины №19 от 10.01.2025 года, которым были внесены изменения в правила дорожного движения относительно процедуры оформления ДТП.

Этот документ предоставил возможность водителям самостоятельно составлять сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для страховых компаний без участия полицейских, используя бумажную или электронную форму. Однако воспользоваться процедурой оформления ДТП без вызова полиции возможно только при следующих условиях:

ДТП произошло только между двумя транспортными средствами;

отсутствуют пострадавшие лица;

ущерб нанесен только транспортным средствам;

оба участника ДТП имеют действующие полисы автогражданки (ОСАГО);

водители не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

сами участники ДТП согласны с его обстоятельствами.

В других случаях вызов полиции при наступлении ДТП является обязательным.

Изменились и выплаты по полисам автогражданки. Раньше Европротокол можно было составить лишь при условии, что сумма ущерба не превышает 80 тыс. грн. Сейчас этот лимит полностью отменен и увеличен максимальный размер страховой выплаты за повреждение имущества в ДТП

Как добавляет адвокат АО Verity Group Дарья Старовойтова, изменились и выплаты по полисам автогражданки. Ранее Европротокол можно было составить только при условии, что сумма убытков не превышает 80 тыс. грн. Сейчас этот лимит полностью отменен и увеличен максимальный размер страховой выплаты за повреждение имущества в ДТП:

до 250 000 грн — для договоров ОСАГО, заключенных с 2025 года;

до 160 000 грн — для договоров, заключенных до 2025 года.

Чтобы оформить европротокол, следует воспользоваться одним из вариантов: бумажным (заполняется вручную на специальном бланке) или электронным (заполняется онлайн через официальный цифровой сервис).

Онлайн-версия имеет преимущества. Система автоматически проверяет правильность введенных данных, а информация мгновенно поступает в страховую компанию обоих участников ДТП.

В спорных ситуациях, если между водителями есть разногласия относительно обстоятельств ДТП или возникают другие сомнения, стоит вызвать полицию, советует адвокат Дарья Старовойтова.

"Это поможет избежать проблем с последующим страховым возмещением и возможными юридическими последствиями", — добавляет она в комментарии Фокусу.

В Украине изменились и выплаты по полисам автогражданки

Отменена система "Шлях": на каких основаниях теперь разрешают выезжать из Украины

Из-за отмены системы "Шлях" водители с гуманитарными грузами могут пересекать границу только по некоторым основаниям, ведь 25 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №57, регулирующее порядок пересечения государственной границы. Отныне водители, осуществляющие перевозки гуманитарных и медицинских грузов, больше не смогут выезжать за границу через систему "Шлях". Это означает, что для законного выезда необходимо иметь другие основания, предусмотренные законодательством.

Ранее процедура выезда водителей, перевозящих гуманитарную помощь, предусматривала регистрацию в системе "Шлях". Внесение водителей в эту базу осуществлялось Министерством развития общин и территорий или областными военными администрациями. Однако, с учетом изменений такие полномочия у этих органов отменили.

Из-за отмены системы "Шлях" водители с гуманитарными грузами могут пересекать границу только по некоторым основаниям

"Ни профильное министерство, ни военные администрации областей не будут иметь полномочий для внесения мужчин в электронную систему "Шлях". В связи с этим, перевозчики гуманитарных грузов должны соответствовать общим критериям для всех военнообязанных мужчин, которые намерены пересечь границу", — добавляет адвокат Ольга Брус.

Теперь для пересечения границы водителям необходимо иметь другие законные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Для сдачи экзаменов на водительские права нужно будет зарегистрироваться через Е-запись Фото: Открытые источники

Согласно нововведениям, среди основных оснований для выезда за границу военнообязанных мужчин остаются:

инвалидность или необходимость сопровождения лица с инвалидностью;

выезд на учебу или постоянное место жительства за границей;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

наличие военного освобождения или отсрочки от мобилизации.

Важно

Правительство закрывает систему "Шлях": как теперь будут возить "гуманитарку" из-за рубежа

В то же время, как пояснила Фокусу юрист Дарья Старовойтова, отдельного механизма для выезда водителей гуманитарных и медицинских грузов пока не разработано.

"Правительство поручило Министерству социальной политики совместно с Министерством обороны рассмотреть возможность создания такого механизма в будущем", — добавила она.

По ее словам, отмена системы "Шлях" для водителей, осуществляющих перевозки гуманитарных и медицинских грузов, существенно усложняет пересечение границы для таких лиц. "Поэтому, если вы планируете пересечение границы как водитель, стоит заранее проверить, есть ли у вас законные основания для этого, чтобы избежать возможных правовых последствий", — советует адвокат.