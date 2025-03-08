В Україні запровадили нову систему "Е-запис" у сервісних центрах МВС, спростили процедуру зняття з обліку автомобілів, правила оформлення ДТП, а також закрили можливість виїзду за кордон через систему "Шлях". Фокус разом із юристами дослідив, про що слід знати водіям.

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З метою повністю автоматизувати керування та унеможливити сторонні втручання в усіх сервісних центрах МВС запровадили нову систему Е-запису. Це стосується як складання іспитів на водійські права, обміну на міжнародні, так і реєстрації автівок. Окрім цього деякі важливі зміни для автомобілістів вже діють. Про них і про ті, що запрацюють від березня, далі у матеріалі Фокусу.

Нова система електронної черги "Е-запис": як тепер отримувати послуги в центрах МВС

В Україні запрацювала система електронної черги (Е-запис), яка дозволяє заздалегідь реєструватися на отримання послуг у найбільших сервісних центрах МВС. Запис відкривається на три тижні вперед і щодня система генеруватиме їх на наступну дату. Тобто, 5 березня згенерується запис на 26 березня, 6 березня — на 27 березня тощо.

Е-запис знадобиться для реєстрації на складання іспитів на водійські права, обміну на міжнародні Фото: mvs.gov.ua

Така попередня реєстрація спростить доступ до наступних послуг:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

З метою повністю автоматизувати керування та унеможливити сторонні втручання в усіх сервісних центрах МВС запровадили нову систему Е-запису

Зазначимо, що кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити чотири реєстрації. Для юридичних осіб встановлений ліміт — чотири записи на поточний день.

У разі необхідності онлайн-реєстрацію можна скасувати у системі "Е-запис" не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Водночас слід зауважити: якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі "Е-запис".

В Україні діють нові правила оформлення ДТП Фото: Фото из открытых источников

Нові правила зняття авто з обліку: що тепер можна зробити автовласникам

Власники авто мають право знімати машини з обліку, якщо тимчасово не користуються ними в Україні. Ще взимку 2025-го до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів внесли важливі зміни. І стосуються вони не лише легкових автівок, але й автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, мопедів тощо.

Власники авто мають право знімати машини з обліку, якщо тимчасово не користуються ними в Україні

Тож відтепер власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, тепер можуть зняти його з обліку. Щоб скористатися даною процедурою, власник авто має подати до сервісного центру МВС відповідну заяву та додати до неї свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) та копію реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі.

Фокус запитав у експерта, чим таке нововведення полегшить життя видіям. І як пояснила адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус, головне, що процедура тимчасового зняття авто з обліку, дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців.

"Новий механізм полегшить життя тим, хто користується авто сезонно або тимчасово залишає його без використання", — додала Ольга Брус.

Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, тепер можуть зняти його з обліку Фото: Pixabay

Європротокол без поліції: нові правила оформлення ДТП у 2025 році

Вже набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України №19 від 10.01.2025 року, якою було внесені зміни до правил дорожнього руху стосовно процедури оформлення ДТП.

Цей документ надав можливість водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) для страхових компаній без участі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму. Однак скористатися процедурою оформлення ДТП без виклику поліції можливо лише за наступних умов:

ДТП сталася лише між двома транспортними засобами;

відсутні постраждалі особи;

шкода завдана лише транспортним засобам;

обидва учасники ДТП мають чинні поліси автоцивілки (ОСЦПВ);

водії не перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

самі учасники ДТП згодні з її обставинами.

В інших випадках виклик поліції при настанні ДТП є обов’язковим.

Змінилися і виплати за полісами автоцивілки. Раніше Європротокол можна було скласти лише за умови, що сума збитків не перевищує 80 тис. грн. Зараз цей ліміт повністю скасовано і збільшено максимальний розмір страхової виплати за пошкодження майна в ДТП

Як додає адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова, змінилися і виплати за полісами автоцивілки. Раніше Європротокол можна було скласти лише за умови, що сума збитків не перевищує 80 тис. грн. Зараз цей ліміт повністю скасовано і збільшено максимальний розмір страхової виплати за пошкодження майна в ДТП:

до 250 000 грн — для договорів ОСЦПВ, укладених з 2025 року;

до 160 000 грн — для договорів, укладених до 2025 року.

Щоб оформити європротокол, слід скористатися одним з варіантів: паперовим (заповнюється вручну на спеціальному бланку) чи електронним (заповнюється онлайн через офіційний цифровий сервіс).

Онлайн-версія має переваги. Система автоматично перевіряє правильність введених даних, а інформація миттєво надходить до страхової компанії обох учасників ДТП.

У спірних ситуаціях, якщо між водіями є розбіжності щодо обставин ДТП або виникають інші сумніви, варто викликати поліцію, радить адвокатка Дарина Старовойтова.

"Це допоможе уникнути проблем із подальшим страховим відшкодуванням та можливими юридичними наслідками", — додає вона у коментарі Фокусу.

В Україні змінилися і виплати за полісами автоцивілки

Скасовано систему "Шлях": на яких підставах тепер дозволяють виїжджати з України

Через скасування системи "Шлях" водії із гуманітарними вантажами можуть перетинати кордон лише за деякими підставами, адже 25 лютого 2025 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №57, що регулює порядок перетину державного кордону. Відтепер водії, які здійснюють перевезення гуманітарних і медичних вантажів, більше не зможуть виїжджати за кордон через систему "Шлях". Це означає, що для законного виїзду необхідно мати інші підстави, передбачені законодавством.

Раніше процедура виїзду водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, передбачала реєстрацію в системі "Шлях". Внесення водіїв до цієї бази здійснювалося Міністерством розвитку громад та територій або обласними військовими адміністраціями. Однак, з урахуванням змін такі повноваження у цих органів скасували.

Через скасування системи "Шлях" водії із гуманітарними вантажами можуть перетинати кордон лише за деякими підставами

"Ні профільне міністерство, ні військові адміністрації областей не матимуть повноважень для внесення чоловіків до електронної системи "Шлях". У зв’язку з цим, перевізники гуманітарних вантажів повинні відповідати загальним критеріям для всіх військовозобов’язаних чоловіків, які мають намір перетнути кордон", — додає адвокатка Ольга Брус.

Тепер для перетину кордону водіям необхідно мати інші законні підстави, передбачені чинним законодавством.

Для складання іспитів на водійські права потрбно буде зареєструватися через Е-запис Фото: Відкриті джерела

Згідно із нововведеннями, серед основних підстав для виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків залишаються:

інвалідність або необхідність супроводу особи з інвалідністю;

виїзд на навчання або постійне місце проживання за кордоном;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

наявність військового звільнення або відстрочки від мобілізації.

Важливо

Уряд закриває систему "Шлях": як тепер возитимуть "гуманітарку" з-за кордону

Водночас, як пояснила Фокусу юристка Дарина Старовойтова, окремого механізму для виїзду водіїв гуманітарних і медичних вантажів поки що не розроблено.

"Уряд доручив Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством оборони розглянути можливість створення такого механізму в майбутньому", — додала вона.

За її словами, скасування системи "Шлях" для водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів, суттєво ускладнює перетин кордону для таких осіб. "Тож, якщо ви плануєте перетин кордону як водій, варто заздалегідь перевірити, чи є у вас законні підстави для цього, щоб уникнути можливих правових наслідків", — радить адвокатка.