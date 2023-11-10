Компроміс для автовиробників: ЄС збирається послабити еконорми Євро-7

Єврокомісія розгляне варіант послаблення екологічних норм Євро-7. Новий варіант вперше може включити обмеження на викиди жорстких частинок від гальм і шин.

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Майбутні норми щодо шкідливих викидів для транспорту Євро-7 викликали критику з боку виробників. Європейський парламент і Європейська рада схвалили ослаблену версію нових правил. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

Екологічні норми Євро-7 можуть завдати великої шкоди автоіндустрії. Багато виробників заздалегідь відмовилися від випуску багатьох популярних моделей, які не відповідають вимогам.

Щоб частково розв'язати цю проблему, Європейський парламент і Європейська рада планують обговорити ослаблений варіант норм Євро-7 з Єврокомісією. Їх можуть затвердити вже на початку 2024 року, а 2026 року ці правила набудуть чинності для легкових автомобілів. Ще через два роки норми поширюватимуться і на важкі вантажівки.

У нову версію екологічних норм Євро-7 вперше включать обмеження на викиди жорстких частинок від гальм і шин. Це дасть змогу автовиробникам продовжити випускати більшість автомобілів із ДВЗ.

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Цю ідею запропонувала Асоціація європейських автовиробників. За її словами, з 2035 року багато брендів випускатимуть тільки електромобілі, але шини та гальма залишаться джерелом шкідливих викидів. Тому цю проблему потрібно вирішити заздалегідь.

Раніше Фокус розповів, що Volkswagen перестане продавати бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії з 2024 року.