Рекордна сума: Євросоюз оштрафував AliExpress на 550 млн євро

Європейський Союз наклав рекордний штраф у розмірі 550 мільйонів євро ($629 млн) на компанію Alibaba Group Holding Limited, яка керує такими платформами онлайн-торгівлі, як Alibaba.com, AliExpress, Taobao та Tmall.

Таким чином ЄС відреагував на нездатність китайського конгломерату впоратися з продажем незаконних, небезпечних та контрафактних товарів на своїй платформі, повідомляє Reuters.

Штраф накладено Європейською комісією відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, який вимагає від дуже великих онлайн-платформ вживати більш активних заходів щодо протидії незаконному та шкідливому контенту, і став для AliExpress уже третім.

Якщо до 20 жовтня AliExpress не вживе заходів для виправлення ситуації, компанії загрожують додаткові штрафи, рішення щодо яких може бути розглянуто регулятором у грудні.

"Це дуже небезпечно для споживачів і несправедливо щодо компаній, які дотримуються всіх наших правил", — заявила журналістам керівниця європейського технологічного підрозділу Хенна Вірккунен.

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За її словами, у Європі — 193 млн користувачів AliExpress, що більше, ніж у Shein (156 млн) і Temu (130 млн). Остання також була оштрафована за порушення вищезгаданого закону, а щодо Shein ведеться розслідування.

Вірккунен зазначає, що кожен п’ятий європеєць робить покупки раз на місяць на цих трьох платформах.

Які претензії Єврокомісії до AliExpress?

Комісія заявила, що AliExpress неналежним чином оцінив наявність достатньої кількості співробітників для аналізу ризиків та переоцінив ефективність своєї системи виявлення та видалення нелегальних товарів.

Регулятор розкритикував рекомендаційні та рекламні системи компанії за те, що вони сприяють поширенню нелегальних товарів, а також за те, що компанія покладається на один кількісний показник для оцінки своєї системи модерації, щоб запобігти ризику появи або повторної появи нелегальних товарів у подібній формі.

Також Комісія заявила, що нездатність AliExpress виявляти нелегальні товари призвела до того, що нелегальні товари — від контрафактної продукції до небезпечних іграшок та небезпечної косметики — залишалися в мережі протягом багатьох тижнів.

До того ж ЄК висловила незадоволення неефективною політикою компанії щодо штрафів, внаслідок чого оштрафовані підприємства продовжували продавати нелегальні товари на її платформі.

У заяві зазначалося, що обов’язкова система "авторизації бренду" AliExpress, покликана запобігти продажу контрафактної продукції, виявилася неефективною, страждала від нестачі персоналу та легко обходилася продавцями підроблених товарів.

Сума штрафу могла б бути ще більшою, якби не те, що DSA (Управління з питань рекламних стандартів) є новим органом, що стало пом’якшувальною обставиною під час розрахунку суми.

Реакція AliExpress

У AliExpress категорично не погоджуються з рішенням Єврокомісії та "непропорційним" штрафом, який "неадекватно відображає встановлену структуру та значні, активні покращення", здійснені компанією.

Наразі керівництво вивчає це рішення та розглядає "усі можливі варіанти".

Зазначимо, що ще в березні 2024 року Європейська комісія розпочала розслідування щодо платформи електронної комерції AliExpress, що належить китайському технологічному гіганту Alibaba. Нагадаємо, чому покупки на Temu та AliExpress перебувають під загрозою.

Також повідомлялося, чи підуть AliExpress і Temu з України.