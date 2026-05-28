Євросоюз оштрафував Temu на 200 млн євро: у чому причина

Найбільший китайський маркетплейс Temu оштрафований за рішенням Європейського союзу за порушення "Закону про цифрові послуги".

Причиною такого кроку стала нездатність гіганта електронної комерції запобігти продажу небезпечних дитячих іграшок і зарядних пристроїв на своїй платформі, повідомляє Bloomberg.

Згідно з розслідуванням Європейської комісії щодо дотримання правил ЄС стосовно технологічних компаній, яке, серед іншого, містило в собі і використання платформи Temu як "таємного покупця", часто виявляло товари, що становлять небезпеку для клієнтів.

Зокрема, після перевірки іграшок, куплених у Китаї, з'ясувалося, що високий відсоток із них містив високі рівні хімічних речовин і становив небезпеку задухи через свої знімні частини. Багато зарядних пристроїв, що продаються, не пройшли базові тести на безпеку.

Регулятор також звинуватив алгоритми рекомендацій Temu у сприянні поширенню нелегальної продукції.

Компанію було оштрафовано відповідно до "Закону про цифрові послуги", який зобов'язує фірми з більш ніж 45 мільйонами користувачів у ЄС проводити аналіз і знижувати ризики, що виникають на їхніх онлайн-платформах. Порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 6% від річного обсягу продажів компанії в глобальному масштабі.

Temu, дочірня компанія китайської PDD Holdings, стала другою компанією, оштрафованою за цим законом. Перший штраф у розмірі 120 мільйонів євро було накладено в грудні 2025 року на компанію X Ілона Маска.

У Temu таким рішенням ЄС обурені.

"Ми не згодні з рішенням Європейської комісії і вважаємо штраф невідповідним. У заяві ЄС йдеться про те, що вона "відноситься до нашої першої оцінки DSA у 2024 році і не відображає поточний стан наших систем"", — йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що за цей час "зробила подальші кроки для посилення оцінки ризиків, управління платформою та захисту користувачів".

Тепер у Temu тепер є два місяці, щоб запропонувати план, що враховує побоювання ЄС, який потребуватиме схвалення комісії до початку реалізації. В іншому випадку компанії загрожують додаткові штрафи.

Нагадаємо, закон про податок на посилки з AliExpress і Temu не ухвалили у Верховній Раді.

