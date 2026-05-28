Евросоюз оштрафовал Temu на 200 млн евро: в чем причина

Крупнейший китайский маркетплейс Temu оштрафован по решению Европейского союза за нарушение "Закона о цифровых услугах".

Причиной такого шага стала неспособность гиганта электронной коммерции предотвратить продажу небезопасных детских игрушек и зарядных устройств на своей платформе, сообщает Bloomberg.

Согласно расследования Европейской комиссии на предмет соблюдения правил ЕС в отношении технологических компаний, которое, среди прочего, включало в себя и использования платформы Temu в качестве "тайного покупателя", часто выявляло товары, представляющие опасность для клиентов.

В частности, после проверки игрушек, купленных в Китае, выяснилось, что высокий процент из них содержал высокие уровни химических веществ и представлял опасность удушья из-за своих съемных частей. Многие продаваемые зарядные устройства не прошли базовые тесты на безопасность.

Регулятор также обвинил алгоритмы рекомендаций Temu в содействии распространению нелегальной продукции.

Компания была оштрафована в соответствии с "Законом о цифровых услугах", который обязывает фирмы с более чем 45 миллионами пользователей в ЕС проводить анализ и снижать риски, возникающие на их онлайн-платформах.

Нарушения могут привести к штрафам в размере до 6% от годового объема продаж компании в глобальном масштабе.

Temu, дочерняя компания китайской PDD Holdings, стала второй компанией, оштрафованной по этому закону. Первый штраф в размере 120 миллионов евро был наложен в декабре 2025 года на компанию X Илона Маска.

В Temu таким решением ЕС возмущены.

"Мы не согласны с решением Европейской комиссии и считаем штраф несоразмерным. В заявлении ЕС говорится, что оно "относится к нашей первой оценке DSA в 2024 году и не отражает текущее состояние наших систем"", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что за это время "предприняла дальнейшие шаги для усиления оценки рисков, управления платформой и защиты пользователей".

Теперь у Temu теперь есть два месяца, чтобы предложить план, учитывающий опасения ЕС, который потребует одобрения комиссии до начала реализации.

В противном случает компании грозят дополнительные штрафы.

