Женщина показала "худшую покупку" сделанную в интернете: что с ней не так (видео)

Онлайн-покупки не всегда оправдывают ожидания, и история жительницы США по имени Сьюзи стала тому ярким примером. Женщина заказала гладильную доску и утюг на платформе Temu, но была шокирована, когда получила набор миниатюрных размеров.

Related video

Гладильная доска оказалась длиной всего около шести дюймов (15 см), а утюг был такого же крошечного формата. Об этом она рассказала в одном из роликов в TikTok.

В своем вирусном ролике в TikTok Сьюзи с улыбкой призналась, что за годы покупок на Temu видела многое, но такого сюрприза не ожидала.

"Я заказала утюг и гладильную доску. Когда посылка пришла, я открыла коробку и чуть не упала от смеха. Она была длиной всего несколько дюймов", — рассказала американка.

Видео быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурю откликов. Пользователи делились похожими историями о своих "маленьких покупках" с Temu и подшучивали над тем, как онлайн-шопинг порой преподносит неожиданные подарки. Под роликом Сьюзи оставили сотни комментариев.

"Я тоже однажды заказал лампу, а получил ночник для кукольного домика";

"Я заказывала у Temu много одежды. Ни разу не разочаровалась".

Другие шутили, что нужно устроить "обмен мешками с неудачными заказами".

Почему такие ситуации происходят

Издание Mirror отмечает, что Temu — китайская онлайн-платформа, которая предлагает широкий выбор товаров напрямую от производителей по сверхнизким ценам. Однако иногда покупатели не обращают внимание на размеры или описание, из-за чего и происходят подобные курьезы.

На сайте Temu напоминают, что заказы защищены Программой защиты покупок, которая гарантирует возврат средств за товары, не доставленные, поврежденные или не соответствующие описанию.

Ранее Фокус сообщал, что дешевая на вид семейная реликвия оказалась редким бриллиантом за 1,2 млн евро. Камень достался жительнице Италии от ее покойной бабушки. Лишь недавно она решила оценить реликвию и обратилась к специалистам аукционного дома Aste Bolaffi в Турине.

Также стало известно, что мужчина купил украшение за $5 и узнал, что оно стоит в сотни раз дороже. Как выяснилось позже, это было кольцо с опалом из 9-каратного золота весом 15 граммов.