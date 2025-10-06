Дешевая на вид семейная реликвия оказалась редким бриллиантом за 1,2 млн евро

Камень достался жительнице Италии от ее покойной бабушки. Лишь недавно она решила оценить реликвию и обратилась к специалистам аукционного дома Aste Bolaffi в Турине.

Эксперты сообщили, что это натуральный розовый бриллиант весом 3,18 карата, датируемый началом 1970-х годов. Об этом пишет What's The Jam.

Жительница Италии по имени Лора долгие годы носила кольцо, считая, что вставленный в него камень — обычный розовый кварц. На самом деле украшение оказалось редчайшим розовым бриллиантом стоимостью до 1,2 миллиона евро.

Камень достался Лоре от ее покойной бабушки. Несмотря на то, что он был вставлен в платиновое кольцо Bulgari "Trombino", женщина не придавала этому значения и носила украшение ежедневно. Лишь недавно она решила оценить реликвию и обратилась к специалистам аукционного дома Aste Bolaffi в Турине.

Эксперты сообщили, что это натуральный розовый бриллиант весом 3,18 карата, датируемый началом 1970-х годов. Камень имеет сертификат GIA, подтверждающий его как "натуральный фантазийный насыщенный розовый бриллиант, VS2, тип IIa", что делает его практически уникальным на мировом рынке.

Женщина носила кольцо с розовым камнем, не подозревая, что на ее руке Фото: Jam Press

Бриллиант окружен 64 камнями круглой и багетной огранки общим весом 1,93 карата. По словам специалистов, такие экземпляры встречаются крайне редко, особенно если они весом более трех карат и выполнены в фирменном стиле Bulgari.

Кольцо станет главным лотом ювелирного аукциона Aste Bolaffi, который состоится 7 октября, а на следующий день торги будут доступны онлайн. В каталоге представлено более 530 лотов, включая украшения от Cartier, Van Cleef & Arpels, Pomellato и других легендарных домов.

"Натуральные розовые бриллианты редки сами по себе, но весом свыше трех карат — это абсолютная редкость. А если он еще и от Bulgari — это произведение искусства", — отметил специалист Маттео Арманди из Aste Bolaffi.

